Suman 12 personas sin techo muertas en Morelos; Bienestar busca alianzas con iglesias para refugios

Al menos 12 personas en situación de calle han fallecido durante este año en la zona metropolitana de Cuernavaca; sin embargo, no existe en Morelos albergues o refugios en los que personas con crisis por sus adicciones o trastornos mentales puedan acudir.

Muchos de ellos fallecieron en la calle sin atención médica o sin un lugar donde pedir ayuda, porque no existe y en esas condiciones no se les presta ayuda.

El último registrado ocurrió este martes en el cruce de la avenida Morelos y Santos Degollado, en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca.

La titular de la Secretaría del Bienestar de Morelos, Silvia Salazar, dijo:

“De nuestra parte lo que estamos haciendo también trabajando con alianzas estratégicas con iglesias que tienen albergues.

“Ahí en Parque Lineal de Ciudad Chapultepec, dentro de la barranca, vivían varias personas. Atendimos a varias, logramos que algunas regresaran a casa; sin embargo, a pesar de eso siempre la familia por sí sola no puede atender estos casos, sobre todo cuando ya hay adicciones”.

Ante esta situación, se mantienen acercamientos con representantes de la Iglesia para establecer acuerdos que permitan habilitar refugios.

Uno de los principales obstáculos, indicó la funcionaria, es la atención de las adicciones, debido a que algunas personas requieren apoyo especializado para poder incorporarse a los programas asistenciales.