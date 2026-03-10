Indigentes estarían detrás de ataques con piedras en Circuito Interior

Los ataques con piedras contra automovilistas en distintos tramos de Circuito Interior estarían relacionados principalmente con personas en situación de calle; para evitar que el problema escale, se mantienen operativos permanentes para evitar nuevos incidentes, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

En una conferencia de prensa, el Jefe de la Policía capitalina detalló que, tras los reportes registrados en las últimas semanas, entre ellos uno que derivó en la muerte de un conductor, las investigaciones apuntan con “altísima probabilidad” a este grupo de población como responsable de lanzar objetos contra vehículos en movimiento.

“La hipótesis principal, con una altísima probabilidad, es que las piedras han sido arrojadas en su mayoría o totalidad por personas en esta condición. Estamos trabajando para evitar que se vuelva a producir un incidente de este tipo. No vamos a descuidar la zona. Vamos a mantener puntos fijos, patrullajes y recorridos pie a tierra, además del monitoreo permanente con cámaras”, señaló.

El caso que encendió las alertas ocurrió el 18 de febrero, cuando un automovilista murió después de que una piedra impactó su vehículo en Circuito Interior, a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec.

Tras el golpe, el conductor perdió el control del automóvil y se estrelló contra el muro de contención.

Después de ese hecho se han reportado otros ataques similares, diversas denuncias señalan que desde puentes peatonales se arrojan piedras de gran tamaño contra los automovilistas y, en algunos casos, incluso huevos, lo que reduce la visibilidad de los conductores.

Ante esta situación, la SSC desplegó un operativo especial en Circuito Interior, que incluye patrullajes constantes, puntos fijos de vigilancia y monitoreo permanente desde los centros de control C2 Centro y C2 Poniente, que cubren zonas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, detalló el secretario.

Atienden con enfoque social

Esa vigilancia permitió la detención de dos personas presuntamente involucradas en estos ataques, dijo.

“Las cámaras del C2 detectaron prácticamente en tiempo real a dos personas arrojando piedras. Se les dio seguimiento y una fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo y la otra en calles de la colonia Cuauhtémoc”, explicó Vázquez Camacho.

Uno de los detenidos es extranjero y el otro mexicano, ambos viven en situación de calle, dijo. Además, dio a conocer que este martes, se desmanteló un campamento sobre Circuito Interior, en coordinación con la alcaldía.

De acuerdo con el secretario, el problema se atiende además desde un enfoque social, en coordinación con la Secretaría de Salud, debido a que en muchos casos las personas involucradas enfrentan problemas de salud mental o consumo de sustancias.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en lo que va de su administración se han realizado 258 operativos para atender a personas en situación de calle, de los cuales cerca del 40 por ciento se han concentrado en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Sabemos que es un tema complejo por todo lo que implica, pero se ha estado atendiendo con operativos y con intervención social”, concluyó Brugada.

*DRR*