Arquidiócesis de México instalará buzones de paz para apoyar a buscadoras

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la Arquidiócesis Primada de México decidió poner al servicio de las familias buscadoras todos sus recintos eclesiásticos para colaborar en la localización de sus seres queridos.

A partir de esta fecha y durante los próximos meses, se colocarán en los más de 420 templos y parroquias que comprende la Arquidiócesis de México buzones de paz, en los que se podrá entregar por escrito palabras de aliento a las familias desesperadas por encontrar a su ser querido y también proporcionar, de manera anónima y sin ningún tipo de consecuencia jurídica, datos que den luz sobre su posible localización.

“Desde la Iglesia, a través de estos buzones ofrecemos un medio para que quien conozca alguna información que facilite localizar a una persona desaparecida la comparta de manera anónima y segura”, anunció el mensaje del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, dado a conocer este jueves en voz de monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar, durante un diálogo con madres buscadoras.

La decisión de la Arquidiócesis de México, la cual abarca alrededor de seis millones de personas, deriva de una petición formulada desde hace tiempo por las familias buscadoras e incorporada por el Diálogo Nacional por la Paz, al demostrar que se trata de una medida que ha traído resultados positivos a muchas familias buscadoras.

“La arquidiócesis hará llegar a las parroquias las indicaciones para su instalación, cuidado y funcionamiento, así como para la adecuada canalización de la información que pudiera recibirse”, precisó el mensaje del cardenal Aguiar Retes.

Tanto el arzobispo primado de México como el obispo auxiliar instaron a los sacerdotes y a la sociedad en general a ser sensibles ante el sufrimiento y la angustia de las familias buscadoras.

También se anunció que, en las ceremonias religiosas del próximo domingo 30 de agosto de este año, todos los sacerdotes de la Arquidiócesis deberán incluir en la oración universal una petición especial por las personas desaparecidas.

“Por nuestros hermanos desaparecidos y por sus familias, particularmente por las madres y familiares que no han dejado de buscarlos, para que el Señor los acompañe, los fortalezca en la esperanza y mueva nuestros corazones a ser solidarios con su dolor y con su búsqueda”, convoca la plegaria.

En el diálogo con madres buscadoras y luego de dar a conocer las acciones en favor de las familias buscadoras, el obispo auxiliar Acero Pérez insistió en que las autoridades deben escuchar y sensibilizarse con las miles de familias mexicanas que atraviesan este dolor. A los criminales les solicitó dejar las armas y tener presente que “matar es delito y es pecado y que las armas y las balas solo traen más dolor y división”.