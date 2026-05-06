Sujetos balean a niño de 10 años cerca del mercado Morelos; hay otros dos heridos

Tres personas lesionadas, entre ellos un menor de 10 años, fue el saldo que dejó un ataque armado en la capital del estado de Puebla, donde sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra personas cerca del mercado Morelos.

Los hechos se registraron en la calle 48 Norte, en la colonia Magisterial, México 68, cerca del Mercado Morelos.

Los primeros reportes indican que sujetos armados abordo de motocicletas abrieron fuego contra las personas que ahí se encontraban.

Tras el ataque, fuerza federales, estatales y municipales implementaron un operativo en el que dos hombres fueron detenidos, se trata de Brayan “N”, de 19 años de edad y Eberic “N”, de 38 años, quienes cuentan con registros por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.

En Querétaro detienen a adolescente por ataque armado

Días atrás, pero en Querétaro, un adolescente fue detenido por autoridades ministeriales al ser señalado como probable implicado en un ataque armado registrado en abril pasado en el municipio de Corregidora, donde cinco personas perdieron la vida y al menos quince más resultaron heridas durante un evento clandestino.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Valle Dorado, donde se llevaba a cabo una pelea de gallos ilegal. En el sitio, un grupo de personas abrió fuego contra los asistentes, generando una escena de caos y múltiples víctimas.

El fiscal del estado de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, informó que la detención del menor representa un avance importante en la investigación.

El joven se encuentra actualmente bajo resguardo y a la espera de que se determine su situación jurídica en audiencia inicial. Por tratarse de un adolescente, su identidad no ha sido revelada conforme a la ley.

Las indagatorias incluyeron cateos en diversos inmuebles, así como el aseguramiento de vehículos posiblemente vinculados al caso. El detenido, originario del estado de Guanajuato, fue ubicado tras una serie de diligencias coordinadas entre distintas áreas de seguridad.

Las autoridades no han confirmado si el menor tiene vínculos con algún grupo delictivo, aunque señalaron que las líneas de investigación permanecen abiertas.

En paralelo, se mantiene la búsqueda de una mujer que presuntamente se desempeñaba como elemento de seguridad privada durante el evento.

Desde el día de los hechos no se tiene noticia de su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes temen que haya sido víctima de un delito.

jcp