Lluvias y vientos dejan afectaciones en varios municipios de Hidalgo

Las lluvias registradas durante las últimas horas en Hidalgo ocasionaron diversas afectaciones en el municipio de Progreso de Obregón, donde se reportaron anegamientos, obstrucciones en la red pluvial y caída de árboles en distintos sectores.

De acuerdo con reportes de atención a emergencias, varias vialidades de la zona centro y áreas cercanas a la cabecera municipal presentaron acumulación de agua debido a la obstrucción de alcantarillas por basura y otros residuos. Personal operativo realizó trabajos de desazolve para restablecer el flujo pluvial.

En la colonia El Dho se registró el colapso de una canaleta que se encontraba bloqueada por maleza y desechos, situación que provocó el incremento del nivel del agua en la zona. Habitantes y brigadas municipales llevaron a cabo labores para liberar el paso del líquido.

Asimismo, en comunidades como El Bondho, La Ranchería y la colonia El Jardín, además de la carretera Progreso-Ixmiquilpan, se reportó la caída de árboles y postes, lo que generó afectaciones parciales a la circulación vehicular mientras se retiraban los obstáculos.

Autoridades municipales informaron que los servicios de emergencia atendieron los reportes registrados y mantienen monitoreo preventivo ante posibles nuevas afectaciones derivadas de las condiciones climáticas. También exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios y conducir con precaución ante la baja visibilidad y el riesgo en vialidades.

En Zapotlán de Juárez también se reportaron daños relacionados con el clima. Fuertes rachas de viento provocaron el colapso del techo de una bodega de textiles, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.