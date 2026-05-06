Marina asegura 63 bultos con cocaína en costas del Pacífico mexicano

En tres acciones diferentes, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), recuperaron 63 bultos con presunta cocaína que se encontraban a la deriva en aguas del Océano Pacífico y en embarcaciones.

Durante acciones de patrullaje marítimo, a 180 millas náuticas, equivalentes a 334 kilómetros, al suroeste de Acapulco, Guerrero, de realizó el primer hallazgo.

Durante acciones de patrullaje marítimo, a 180 millas náuticas, equivalentes a 334 kilómetros, al suroeste de Acapulco, Guerrero, de realizó el primer hallazgo.

Una patrulla oceánica de la Armada de México localizó 22 bultos flotando en el mar, al recuperarlos y realizar una inspección se localizaron paquetes con características similares a la cocaína.

La Marina indicó que, como parte de este operativo, a dos millas náuticas, cuatro kilómetros, del punto del hallazgo se rescató a 11 personas que se encontraban en calidad de náufragos.

La Marina también rescató a 11 personas que se encontraban en calidad de náufragos Foto: Especial

Tras realizar la valoración médica y detectar que las personas se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladados al puerto de Manzanillo para ser entregados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

La dependencia detalló que, en un segundo caso, se encontraron siete bultos durante la inspección a un buque a su arribo al puerto de Manzanillo, Colima, en los que se contenía la presunta droga.

Durante la revisión en la zona de portacontendores del buque fueron encontradas tres personas, quienes presuntamente viajaban como polizontes, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El tercer aseguramiento de droga se realizó durante la recuperación de 34 bultos de presunta carga ilícita, a 235 millas náuticas, 435 kilómetros, de la costa de Acapulco.

Los bultos fueron recolectados por unidades de superficie de la Armada de México, para su traslado al puerto de Huatulco, en donde fueron entregados a las autoridades competentes.

La Marina indicó que el hallazgo de estos bultos con cocaína se suma a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar, en la presente administración.

JCS