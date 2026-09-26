Ernesto Ruffo deja el Altiplano y continuará proceso bajo prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, abandonó este sábado 26 de septiembre el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez autorizó modificar la medida cautelar que pesaba en su contra.

El exmandatario continuará sujeto a proceso desde un domicilio en Ensenada, Baja California, bajo el régimen de prisión domiciliaria, mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en un esquema relacionado con contrabando de combustibles, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La resolución se produjo después de que la defensa de Ruffo Appel promoviera distintos recursos legales, así como solicitar revisar las condiciones bajo las cuales permanecía recluido en el penal federal.

Durante la audiencia correspondiente, sus abogados presentaron documentación para acreditar un domicilio de arraigo en Ensenada, además de dictámenes médicos que fueron considerados por la autoridad judicial al analizar el cambio de medida cautelar.

La Fiscalía General de la República (FGR), así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) no se opusieron a la petición presentada por la defensa, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.

El juez estableció diversas restricciones para el exgobernador, entre ellas permanecer dentro del domicilio autorizado, entregar su pasaporte y visa, mantener comunicación diaria mediante videollamada con las autoridades y abstenerse de realizar actividades laborales o abandonar el país.

Además, elementos de la Guardia Nacional deberán mantener vigilancia permanente en el inmueble donde cumplirá la medida cautelar.

La autoridad judicial determinó que Ruffo Appel no utilice brazalete electrónico, ante la posibilidad de que requiera atención médica hospitalaria. Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para concretar su traslado desde el penal federal hacia Baja California.

El exgobernador había sido vinculado a proceso dentro de una investigación de la FGR relacionada con una presunta red de contrabando de combustible.

La acusación ministerial referida en el expediente involucran a diversas empresas y personal relacionado con operaciones aduaneras. La Fiscalía ha señalado que dentro de este caso fueron solicitadas 25 órdenes de aprehensión.

Ruffo Appel permanecerá sujeto a las disposiciones establecidas por el juez mientras continúa la investigación y se resuelven los recursos promovidos por su defensa.