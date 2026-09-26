Catean spas en Nuevo León por presunta trata de personas

Cuatro inmuebles tipo spa fueron cateados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) derivado de una investigación por el delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, en Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres informó del despliegue operativo ejecutado en los inmuebles, dos de ellos ubicados en el centro de Monterrey, uno más en la colonia Mitras y otro en Vista Hermosa, en el mismo ayuntamiento.

En las acciones se decomisaron preservativos, productos tipo gel, terminales para cobro electrónico, sobres con dinero en efectivo, equipo de cómputo, DVRs y papelería diversa.

Un grupo de mujeres, que se identificaron como empleadas de los establecimientos, fue trasladado de forma voluntaria al Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM), para una entrevista informativa.

Los inmuebles cateados quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público Investigador, con resguardo de la corporación correspondiente.