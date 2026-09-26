La Defensa reubicará el Museo Militar de la Ciudad de México para proteger áreas verdes

La Secretaría de la Defensa Nacional proyecta la construcción de un Museo Militar y del Centro Nacional de Historia Militar en la Ciudad de México, iniciativa sustentada en la cuarta misión general de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual mandata realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país.

Inicialmente, la obra se contempló en un terreno aledaño al Bosque de Chapultepec utilizado desde 1969 por la 1/a. Zona Militar para adiestramiento, el cual cuenta con baja densidad arbórea y acceso restringido al público. Sin embargo, ante las inquietudes sociales manifestadas sobre el entorno ambiental, la dependencia resolvió cambiar la ubicación a otro campo militar con infraestructura preexistente para evitar cualquier afectación a las áreas verdes.

El proyecto museístico busca fortalecer la oferta cultural de la capital y fomentar la identidad nacional compartiendo un acervo histórico integrado a lo largo de más de 200 años, el cual incluye documentos, armamento, uniformes, vehículos y aeronaves. La exposición ofrecerá una perspectiva castrense de las gestas en defensa de la soberanía donde participó el pueblo de México, destacando pasajes históricos como las Batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan de 1860, la del 5 de Mayo en Puebla y las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas.

Al anunciar el replanteamiento del sitio de construcción, la institución enfatizó su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones a través de la memoria histórica. Sobre el balance de sus acciones ecológicas, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirmó: "Esta Secretaría ratifica su compromiso por la preservación del medio ambiente como se ha hecho desde el año de 1993 con la producción de más de 2,300 millones de árboles en sus 32 viveros forestales militares, ubicados en todo el país y destinados a campañas nacionales de reforestación". La nueva sede del complejo cultural se mantiene en definición.