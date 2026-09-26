Rosa Icela Rodríguez se reúne con personal del Centro de mando ANBI

En el marco de las acciones de monitoreo y atención en la materia, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo un encuentro con el personal operativo de las distintas instancias de seguridad encargadas de la supervisión continua del sistema.

En sus redes sociales, la funcionaria detalló que este esfuerzo multidisciplinario involucra de manera directa a la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Señaló que el trabajo coordinado entre dependencias de seguridad y procuración de justicia del Gobierno de México permite actuar con celeridad operacional en la localización de personas a través del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), mecanismo que mantiene labores ininterrumpidas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Durante la jornada de trabajo se constató el despliegue del personal asignado a la recepción, procesamiento y seguimiento de los reportes en tiempo real. Respecto al valor de este esquema de colaboración entre los órganos gubernamentales y de justicia, la titular del ramo afirmó: "El trabajo coordinado ayuda a actuar con rapidez en la localización de personas", destacando la relevancia de la articulación tecnológica y humana.

El Centro de Mando opera como el eje neural para articular las alertas tempranas y desplegar operativos de rastreo en todo el territorio nacional de forma inmediata. Con la participación de los tres órdenes de gobierno y el seguimiento institucional, la estrategia busca reducir los tiempos de respuesta desde el momento en que se notifica una desaparición, garantizando un acompañamiento continuo a las familias y priorizando la pronta ubicación de las víctimas.