Sujeto mata a su joven pareja frente a sus tres hijos

Una joven de 27 años fue asesinada en su casa en Pesquería, Nuevo León, y su pareja sentimental es el principal sospechoso del crimen.

La víctima fue identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, originaria de El Salvador; las autoridades buscan a su familia para dar parte de lo acontecido.

El ataque ocurrió el pasado fin de semana en un domicilio ubicado en la calle Del Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo.

Reportes indican que Karla había sido asesinada por su pareja, ello en frente de sus tres hijos de 12, 8 y 4 años de edad.

Luego de recibir el reporte, autoridades policiacas y elementos de auxilio acudieron al sitio para realizar los trabajos correspondientes. Ahí encontraron el cuerpo de Karla Beatriz, quien fue declarada sin signos vitales.

También se encontraban los tres pequeños, quienes quedaron bajo resguardo del DIF Nuevo León.

El domicilio fue acordonado mientras personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones de rigor.

Aunque se realizó la búsqueda del probable responsable del ataque, hasta el momento no hay información acerca de que haya sido ubicado.

Buscan a familia de Karla Beatriz

En las últimas horas, a través de redes sociales ha trascendido el caso de Karla Beatriz, mismo que ha consternado a las familias de Pesquería, pero también a la comunidad salvadoreña.

A través de estos reportes pudo conocerse que existe una red de apoyo que intenta dar aviso de lo ocurrido a la familia de Karla, quien estaría radicando en el país centroamericano.

Las autoridades buscan tener contacto con ellos debido a que es necesario realizar los trámites correspondientes en este tipo de casos; además, para informar acerca de la actualidad que viven los hijos de la víctima. Hasta el momento se desconoce si los allegados a la joven ya están enterados de esta situación.

Hombre es hallado muerto en su casa

En días pasados, un hombre de 56 años fue encontrado muerto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Informes preliminares mencionaron que la víctima presentaba una herida profunda, que habría sido causada por un arma blanca, así como golpes visibles en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Los restos de la víctima fueron localizados alrededor de las 8:00 horas por el propio hermano del hombre, quien, de manera extraoficial, fue identificado como José Jacinto Velázquez.

Tras ubicar al hombre, el hermano dio aviso a las autoridades competentes a través del número de emergencias 911. Fue entonces, cuando al lugar llegaron paramédicos municipales, quienes confirmaron que José Jacinto ya no contaba con signos vitales.

Autoridades resguardaron con la colocación de cintas de precaución y al lugar también arribaron elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales y de servicios periciales.

Hasta ahora, la Fiscalía de Nuevo León no ha precisado la causa de la muerte de este hombre, pues esta se determinará mediante la autopsia de ley.