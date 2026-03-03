Sujeto mata a otro en estacionamiento de supermercado por enviarle “unos audios”

Un hombre fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey, en Nuevo León, por presuntamente golpear a otro en la cabeza, lo cual ocasionó su muerte, esto en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 15:00 horas en una tienda departamental, ubicada en el cruce de la avenida Colón con la calle Rayón, enfrente de la Central de Autobuses de Monterrey, donde fue capturado Alejandro "F", de 53 años de edad.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando personal del C4 les informó sobre una persona lesionada dentro del supermercado.

Al arribar al sitio, los policías interrogaron al guardia de seguridad de este establecimiento, quien les informó que la víctima se encontraba herido y sangrando.

De inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes trasladaron al lesionado con una herida en la cabeza al Hospital Universitario.

En el interior del centro comercial, los oficiales lograron detener al presunto agresor, quien manifestó que lo golpeó por unos audios que presuntamente le envío a su celular, sin ahondar en lo que decían.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente.

Asesinan a balazos a pareja

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en el cruce de Magnolia y Pablo A. de la Garza, en la colonia Moderna, en Monterrey, generando una fuerte movilización policial en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas se encontraban trabajando en un vehículo cuando sujetos armados arribaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos de la zona identificaron al hombre con el apodo de “Wero Climas”, quien presuntamente sería propietario de un negocio relacionado con sistemas de climatización.

Información que circula entre los habitantes de la colonia dicen que el ataque podría estar relacionado con un posible móvil pasional

Según dichos de algunos residentes, la mujer presuntamente mantenía una relación con un individuo apodado “El Tavo”, quien estaría vinculado a un grupo delictivo conocido como la Banda de “El Gordo”, señalado por la distribución de drogas en la zona.

Sin embargo, esto no ha sido confirmada por las autoridades, que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

jcp