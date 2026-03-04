Mueren cuatro tras ataque en oficina financiera en Coatzacoalcos, Veracruz

El cobro de extorsión no cesa en el sur de Veracruz y esta vez derivó en la muerte de cuatro personas y dos más que resultaron lesionadas al ser atacadas por un grupo armado que llegó hasta una oficina financiera y disparó en contra de los presentes.

Los sujetos llegaron hasta las instalaciones de la financiera Progresa, en la avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia María de la Piedad, donde hasta hace poco operaban las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los atacantes todavía subieron un video a redes sociales en el que hacen una serie de amenazas y muestran cómo llegaron y dispararon en contra de sus víctimas.

El hecho ocurrió entre las 13:00 y 14:00 horas, cuando el grupo armado llegó al edificio ubicado a un costado de la sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, subieron al segundo piso y entraron a “cobrar” la extorsión; las víctimas les respondieron que desconocían cualquier trato y fue entonces cuando les dispararon. Aunque intentaron protegerse, los agresores los cercaron. En el sitio fallecieron una mujer y tres varones. Dos mujeres más sobrevivieron al ataque.

Los gritos y disparos fueron escuchados en los edificios aledaños y la gente primero se resguardó, pero también solicitó la presencia policiaca. A la llegada de las autoridades fue activado el Código Rojo de seguridad para hacer un operativo por tierra y aire; sin embargo, no reportaron detenciones.

Las ambulancias llegaron y se retiraron con las dos mujeres malheridas. Mientras tanto, la policía cercaba el sitio para la llegada de peritos y personal investigador.

En ese momento comenzaron a mencionar que una de las víctimas era un abogado que recientemente había participado en una protesta, pero rápidamente se deslindó y dijo que andaba trabajando en Minatitlán.

Coatzacoalcos ha sido duramente azotado por las extorsiones que han provocado el cierre de negocios grandes y microempresas. De acuerdo con los registros, en lo que va de este 2026 han ocurrido en esa demarcación al menos 16 homicidios.

cva*