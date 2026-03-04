Pensión del Bienestar: ¿Qué letra recibe hoy 6 mil 400 pesos?

Este miércoles 4 de marzo la dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar se mantiene activa con el pago del segundo bimestre del año que comprende los meses de marzo-abril, donde cuatro sectores de la población podrán acceder a los recursos.

De esta forma, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres bienestar y madres trabajadoras deberán estar pendientes del depósito bancario que el gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar harán a sus cuentas.

Cabe mencionar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra C podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario de pagos:

MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de marzo, letra C

VIERNES 6 de marzo, letras D, E, F

LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G

MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K

JUEVES 12 de marzo, letra L

VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Se sabe que para este bimestre un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiadas. Para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos, pues en el caso de la Pensión Adulto Mayor, los beneficiarios recibirán $6,400 pesos; personas con Discapacidad, $3,300; Mujeres con Bienestar, $3,100, mientras que Madres Trabajadoras obtendrá $1,650 pesos.

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo; adicionalmente se informó que el Programa Sembrando Vida realizará la dispersión del pago del jornal a 420 mil sembradores el próximo 10 de marzo.

fdm