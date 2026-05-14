Falsifican firma de consejera del INE en denuncia apócrifa ante la FGR

La consejera del Instituto Nacional Electoral, Frida Denisse Gómez Puga, negó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el director de Administración del INE, Jesús Octavio García, por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, denunció que su firma fue falsificada en un documento apócrifo difundido en días recientes.

En un posicionamiento público leído ante medios de comunicación, la consejera afirmó de manera “clara, categórica e inequívoca” que el escrito que circuló en aplicaciones de mensajería y distintos espacios informativos no fue elaborado, autorizado ni presentado por ella ni por personal de su oficina.

“Dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina”, sostuvo.

La consejera advirtió además que la firma plasmada en el documento es falsa y no corresponde a su voluntad jurídica, por lo que anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes por la probable comisión de delitos relacionados con la falsificación de documentos y firmas.

La firma que aparece en ese documento es falsa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica”, señaló.

Frida Denisse Gómez Puga alertó que este tipo de hechos no solo afectan a una servidora pública en lo individual, sino que también dañan la confianza institucional y el debate democrático, al intentar vincular de manera indebida a una autoridad electoral con actuaciones jurídicas inexistentes.

Consideró que la falsificación de documentos relacionados con integrantes del INE representa una afectación directa a la institucionalidad democrática del país, al vulnerar principios de legalidad, autenticidad y confianza pública.

“El Instituto Nacional Electoral es el encargado de garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía y de salvaguardar la integridad de nuestra vida democrática. Por ello, cualquier intento de falsificar documentos y firmas vinculados con sus autoridades representa también una afectación a la institucionalidad democrática del país”, expresó.

La consejera informó que toda comunicación oficial, denuncia o posicionamiento jurídico que emane de su oficina será difundido exclusivamente por los canales institucionales y conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, explicó que no respondería preguntas de la prensa debido a que en las próximas horas interpondrá la denuncia correspondiente y debe resguardar el debido proceso.

El documento falso hacía referencia a una supuesta denuncia ante la FGR relacionada con observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntas irregularidades administrativas en el INE.

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JCS