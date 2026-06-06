Con 190 mil mdp darán impulso a petroquímica; soberanía energética, el objetivo

El gobierno federal apuesta por la recuperación y reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes en Veracruz mediante una inversión de 190 mil millones de pesos hacia el año 2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo es que la industria petroquímica se reactive con la producción nacional de gas y condensados a través de inversión pública y mixta, con un esquema en el que no se cedan las concesiones al sector privado.

Durante su conferencia desde el municipio veracruzano de Coatzacoalcos, dijo que los 190 mil millones de pesos “incluyen la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia mañanera desde el municipio veracruzano de Coatzacoalcos. Foto: Cuartoscuro.

Por su parte, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, puntualizó que para la recuperación de la petroquímica se contempla un Plan Integral con una inversión mixta de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para aumentar a 849 mil toneladas anuales la producción nacional de petroquímicos y a más de 4 millones de fertilizantes.

El funcionario explicó que los recursos se ejercerán mediante proyectos de rehabilitación de plantas existentes y la construcción de nueva infraestructura en Veracruz y otras regiones estratégicas.

Carpio explicó que busca aumentar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y la de fertilizantes a más de 4 millones de toneladas por año. Indicó que se prevé alcanzar una producción anual de 520 mil toneladas de polietilenos, óxido de etileno y glicoles.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, enfatizó que es prioritario para Pemex incrementar la soberanía energética a través de la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes en Veracruz.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía. Foto: X: @LuzElena_GE.

Petroquímica recibirá empuje de 190 mmdp

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 190 mil millones de pesos hacia 2030 para la recuperación y reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes en Veracruz.

Al realizar su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, Sheinbaum informó que también se destinarán recursos para infraestructura carretera, de agua y de salud a través del IMSS Bienestar, que se sumarán a los cerca de 79 mil millones de pesos que se destinan a los Programas para el Bienestar en la entidad.

Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190 mil millones de pesos en el sexenio, incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, en carreteras y en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando y, por supuesto, la inversión en programas de Bienestar, que alcanza en un año, inversión de cerca de 79 mil millones de pesos. Entonces, como ven, es una inversión histórica para Veracruz, queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente al pueblo de Veracruz”, declaró.

Desde Coatzacoalcos, la Sheinbaum habló también de la recuperación de la petroquímica. Al respecto, señaló que el objetivo es que se reactive con la producción nacional de gas y condensados a través de inversión pública y de inversión mixta con un esquema en el que no se cedan las concesiones al sector privado.

Juan Carlos Carpio, director general de Pemex. Foto: X: @Pemex.

Pemex contempla plan integral de inversión mixta

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, dijo que para la recuperación de la petroquímica se contempla un plan integral con una inversión mixta de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para aumentar a 849 mil toneladas anuales la producción nacional de petroquímicos y a más de 4 millones de fertilizantes.

El funcionario explicó que los recursos se ejercerán mediante proyectos de rehabilitación de plantas existentes y la construcción de nueva infraestructura en Veracruz y otras regiones estratégicas.

Foto: Especial.

Buscan aumentar la producción nacional de petroquímicos a 849 mil toneladas

Carpio explicó que busca aumentar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y la de fertilizantes a más de 4 millones de toneladas por año. El titular de Pemex indicó que se prevé alcanzar una producción anual de 520 mil toneladas de polietilenos, óxido de etileno y glicoles.

En cuanto a los fertilizantes, se invertirán 13 mil millones de pesos para rehabilitar dos plantas de amoniaco en Cosoleacaque, con una capacidad estimada de 957 mil toneladas anuales.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González, enfatizó que es prioritario para Pemex incrementar la soberanía energética a través de la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes en Veracruz.

*mcam