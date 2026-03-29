Detienen a sujeto en NL; golpea a su madre que lo regaña por drogarse

Molesto porque su mamá le pidió que dejara de consumir drogas, un joven la golpeó por lo que fue detenido por policías de Monterrey. Los sucesos se registraron en la colonia Emiliano Zapata la noche del sábado en una vivienda ubicada en la calle Privada Felipe Ángeles.

El detenido fue identificado como Luis Enrique B, de 28 años, quien golpeó a su progenitora en la cabeza. Los policías fueron interceptados por la afectada cuando realizaban un recorrido de vigilancia.

La afectada, de 57 años, les pidió auxilio porque su hijo la agredió. Señaló que estaba descansando en la sala de su casa cuando comenzó a regañarlo porque se estaba drogando con una sustancia que colocó en una pipa de cristal.

La mujer le dijo que mejor aportará para los gastos del hogar lo que lo enojó y le dió un fuerte golpe en la cabeza, luego la tomó por las muñecas y la aventó a un sillón en medio de palabras malsonantes.

Ante los hechos, el hombre quedó detenido y fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Ante los hechos, el hombre quedó detenido y fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey Cortesía

fdm