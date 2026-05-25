"El Mamado" o "El Titán", operador de "El Señor de los Buques", es vinculado a proceso

Un Juez Federal de Control vinculó a proceso a José Antonio “N”, alias “El Mamado” o “El Titán”, señalado como operador de Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, y líder de una célula del Cártel de Noreste.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), a “El Mamado” o “El Titán” se le inició un proceso por su presunta participación en delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; contra la salud en su modalidad de posesión simple, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquisición de recursos.

“El Mamado” o “El Titán” fue detenido el pasado 11 de mayo, durante la ejecución de un cateo en Monterrey, Nuevo León, en donde también se aseguraron vehículos de lujo y precursores químicos, a partir de trabajos del Gabinete de Seguridad.

El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; además el Juez Federal de Control estableció un mes de plazo para la presentación de la investigación complementaria.

La detención de “El Mamado” o “El Titán” se realizó durante el cateo de cuatro domicilios vinculados con Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, "El Señor de los Buques", socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V.

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad establecen que Blanco Cantú es el encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos, mismo que está vinculado con el “Cártel del Noreste”.

“El Mamado” o “El Titán”, de 39 años de edad, presunto operador de Blanco Cantú, fue detenido junto con Rosario “N”, de 41 años, en un operativo en el que se aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo, siete tigres, 11 vehículos, seis motocicletas, nueve armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, cartuchos, equipos de cómputo y documentación.

Los cateos están relacionados con el aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon, en marzo del año pasado, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con 20 millones de litros de combustible, ligados a un caso del llamado “huachicol fiscal”.

Las investigaciones establecen que la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V. está relacionada con comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita, proveniente de Estados Unidos, y por su vinculación con el Cártel del Noreste.