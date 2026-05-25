Cae sujeto acusado de matar a otro afuera del bar Wateke

El hombre señalado como presunto responsable del homicidio de un cliente del bar Wateke, ocurrido el pasado domingo en la colonia Sarabia, en Monterrey, Nuevo León, fue detenido por agentes ministeriales una semana después del ataque armado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el detenido fue identificado como Neftalí “N”, de 32 años, quien es investigado por el delito de homicidio calificado. La captura se realizó en calles de la colonia Miraflores, también en Monterrey, y posteriormente fue internado en un penal estatal, donde quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió al exterior del bar Wateke, ubicado sobre la avenida Cristóbal Colón, en su cruce con Colegio Civil. La víctima, identificada como Gerardo Vázquez, de 39 años, convivía con varias personas dentro del establecimiento, entre ellas el ahora detenido.

Las indagatorias señalan que ambos comenzaron una discusión por motivos aún no precisados y, en medio del altercado, el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó contra Gerardo, causándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, el señalado escapó del sitio, mientras que la víctima fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada de emergencia al Hospital Universitario, donde minutos después se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.

En el lugar también fue atendido otro hombre que presentaba golpes en la cabeza, aunque no se reportó que tuviera heridas producidas por arma de fuego.

Dos días después del homicidio, autoridades realizaron un cateo dentro del establecimiento, donde aseguraron cinco aparatos DVR utilizados para el almacenamiento de videovigilancia. Las imágenes obtenidas formaron parte de los datos de prueba que permitieron identificar y localizar al presunto responsable.

La Fiscalía detalló que detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Neftalí “N”, quien ya enfrenta el proceso penal correspondiente por su presunta participación en el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el posible móvil de la discusión que derivó en el homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

Catean bar Wateke tras homicidio de cliente

El bar Wateke fue cateado por autoridades estatales como parte de las investigaciones relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 17 de mayo dentro del establecimiento, donde fueron asegurados cinco aparatos DVR utilizados para almacenamiento y respaldo de videovigilancia.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes sobre la avenida Cristóbal Colón, entre Colegio Civil y Juan Méndez, en la colonia Sarabia, en el Centro de Monterrey, cuando agentes del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Homicidios, en coordinación con detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez.