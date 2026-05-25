Juez federal beneficia a exfuncionaria de Tlaxcala que mató a dos jóvenes

A punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Carlos Abdiel y Carlos Manuel, la indignación y el clamor de justicia volvieron a encenderse en Tlaxcala.

Familias y amigos de las víctimas manifestaron su repudio a la resolución de una jueza del Poder Judicial de la Federación, quien ordenó reclasificar el delito imputado a Karla Isabel "N", exfuncionaria del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i) del gobierno estatal, permitiéndole acceder a beneficios procesales que podrían dejarla en libertad.

"La señora iba a exceso de velocidad, se pasó la luz roja, no vio a nuestros hijos porque creo que ella iba en sus cinco sentidos. No lo creo, pero como ella se fue, se sustrajo, por eso el juez reclasificó el delito a dolo eventual y es válido porque ella en ningún momento se detuvo, en ningún momento viró para tratar de esquivarlos. Se les fue con todo, tanto así que a mi hijo se le pasó encima”, acusó Ludvelia, madre de Carlos Manuel.

A pesar de que todo esto se encuentra plasmado en el carpeta de investigación por la muerte de Carlos Abdiel y Carlos Manuel, la responsable se sustrajo casi un mes, hasta que fue detenida en Morelos y trasladada a Tlaxcala para que respondiera por la muerte de los dos jóvenes.

Reproducir Las madres calificaron la resolución como una "puñalada" de impunidad justo a un año de la muerte de sus hijos.

Hoy, familiares y amigos manifestaron su indignación, pues una juez de la federación reclasificó el delito y ordenó que sea culposo, con lo que la imputada podría verse beneficiada.

"A un día de que cumplieran un año de fallecidos nuestros hijos y en el que volvimos a levantar la voz, el día de ayer nos hacen una notificación de que cambia la fecha de audiencia y en esta notificación, al mismo tiempo, nos dicen que el Poder Judicial de la Federación, la juez del bienestar no se equivocó: al contrario, vuelven a reclasificar el delito”, señaló Haydee Liria, mamá de Carlos Abdiel.

Esta resolución ha indignado a los familiares y amigos, quienes reprocharon a las autoridades encargadas de impartir justicia que las hayan dejado solas y que sean ellas las que tienen que estar luchando por qué se le haga justicia a sus hijos.

"Para nosotros es una puñalada porque, como lo habíamos dicho, ellos lo único que estaban haciendo era tiempo para tener el resolutivo y es una lástima porque aquí está una prueba más de la impunidad y de toda la porquería que hay en todo el sistema de Justicia”, sostuvo Haydee.

Haydee Liria, madre de Carlos Abdiel. Miriam Bueno

Los familiares de los jóvenes hicieron un llamado y aseguraron que seguirán levantando la voz hasta que se haga justicia para sus hijos

Este lunes se celebra la audiencia para notificarles la decisión de la Juez de la Federación de reclasificar el delito.