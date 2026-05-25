Morena retira cargo partidista a jueza recién electa en Sonora; ella renuncia al Poder Judicial

Luego de que el fin de semana fue integrada a un cargo partidista dentro de Morena en Sonora, Blanca Diva Ponce Caro fue relevada de sus funciones como secretaria de la sección 899 en Ciudad Obregón, al contar con una responsabilidad administrativa dentro del Poder Judicial que le impedía desempeñar funciones en partidos políticos.

A través de un boletín, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora informó que Ponce Caro fue separada del cargo partidista y que, conforme a su normativa interna, se procederá a darla de baja del padrón de militantes ante el órgano electoral correspondiente.

“Los comités seccionales de Morena son espacios de organización, formación y trabajo territorial en cada municipio. Si bien no se trata de cargos remunerados ni de alta responsabilidad partidista, en apego a nuestros principios y normativa interna se procederá a dar de baja a dicha persona del padrón de militantes ante el órgano electoral correspondiente”, señaló Morena Sonora.

El partido informó que, conforme al orden de prelación derivado del proceso de elección realizado en la seccional 899, el cargo será ocupado por Georgina López Zepeda, quien obtuvo el tercer lugar en dicho proceso.

Blanca Diva Ponce Caro había resultado electa como jueza en materia penal del Circuito 2 en Sonora, durante la elección del Poder Judicial realizada el pasado 2 de junio de 2025.

Sin embargo, tras los señalamientos por su participación en actividades partidistas, este 24 de mayo de 2026 presentó su renuncia definitiva e irrevocable al cargo de jueza oral penal del Poder Judicial del Estado de Sonora.

En el documento dirigido al órgano de administración del Poder Judicial estatal, Ponce Caro señaló que su separación del cargo surtía efecto a partir del mismo 24 de mayo de 2026, y aseguró que tomó la decisión privilegiando el respeto a la legalidad, la imparcialidad institucional y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

“Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública”, expresó en la carta de renuncia.

También sostuvo que las instituciones deben estar por encima de las personas y afirmó que desea seguir aportando como ciudadana al fortalecimiento democrático de su comunidad.

El sábado, Ponce Caro había sido nombrada secretaria ejecutiva de los comités seccionales de Morena en el municipio de Cajeme, durante un acto encabezado por Jesús David Mendoza Rivas, presidente del Consejo Estatal de Morena en Sonora, donde se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios ejecutivos.

Dichos cargos tienen como objetivo organizar a las bases morenistas en las secciones electorales de Cajeme, donde también fue instalado formalmente el Consejo Municipal.

Desde el año pasado, Morena realiza el programa “Súmate, somos millones”, con el objetivo de ampliar su padrón de militantes mediante recorridos casa por casa, en los que se invita a simpatizantes del movimiento a afiliarse al partido.