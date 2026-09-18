Gobernación reúne a especialistas de los 32 estados para impulsar una cultura de paz

Durante dos días, personas servidoras públicas y organizaciones de la sociedad civil intercambiaron experiencias y propuestas para impulsar una cultura de paz, la atención a las causas y la garantía de derechos.

Los días 17 y 18 de septiembre, la Secretaría de Gobernación realizó el Primer Diálogo Nacional por una Cultura de Paz, un espacio de alcance nacional que reunió además a especialistas e instituciones académicas de los 32 estados del país, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer acciones para la construcción de paz desde las comunidades y los territorios.

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La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, destacó que este ejercicio responde a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la atención a las causas, la garantía de los derechos y la justicia social en el centro de la estrategia para construir paz y generar condiciones de bienestar para el pueblo de México.

Señaló que la construcción de paz no corresponde únicamente al gobierno ni puede ser responsabilidad exclusiva de las instituciones de seguridad, sino que requiere la participación coordinada de las comunidades, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y los distintos sectores de la sociedad.

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Bárcena Molina subrayó que la paz se construye de manera cotidiana en las colonias, escuelas, familias y comunidades, por lo que llamó a dar continuidad a estos espacios de diálogo y, particularmente, a traducir sus propuestas en acciones concretas que tengan presencia y resultados en los territorios.

Durante el encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, destacó que desde la Secretaría de Gobernación se trabaja para generar condiciones de dignidad, seguridad y libertad, y señaló que los derechos humanos y la cultura de paz constituyen elementos fundamentales para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Como parte del Primer Diálogo Nacional se desarrollaron seis mesas de trabajo: Educación para la Paz y No Violencia, Juventudes que Construyen Paz, Procesos de Paz con Perspectiva de Género, Solución Pacífica de Conflictos para la Gobernanza, Procuración de Justicia y Derechos Humanos: Pilares Fundamentales para una Cultura de Paz e Instrumentos para la Construcción de Paz: Mesas de Paz y Sí al Desarme, Sí a la Paz.

En los trabajos participaron la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González; y la coordinadora de Proyectos de Gobernanza y Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arantza Llaguno.

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Asimismo, estuvieron el secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, José Luis Belmont; el coordinador de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fernando Díaz; la directora del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mayra Hernández; y la directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de El Claustro de Sor Juana, Elsie Pérez.

También participaron representantes de la Dirección Ejecutiva del Diálogo Nacional por la Paz; la Universidad Autónoma Metropolitana; la Universidad Nacional Rosario Castellanos; el Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de la UNAM; la ANUIES; el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; y el Instituto Mexicano de la Juventud.