Ataque armado deja dos muertos y dos heridos en Tres Marías

Dos personas perdieron la vida y, al menos, dos más resultaron lesionadas durante un ataque a balazos registrado la mañana de este viernes en Tres Marías, entre ellas una menor de edad que viajaba con su familia rumbo a la escuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:02 horas, sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del crucero de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos, cerca de un OXXO y un establecimiento 3B.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon contra un individuo, pero durante la agresión, las balas alcanzaron un Nissan Tsuru GS en el que viajaban un hombre, su esposa y sus dos hijas.

El padre de familia sufrió varios impactos y murió posteriormente, mientras que una de sus hijas, menor de edad, resultó herida, la mujer y la otra menor salieron ilesas.

En el lugar también fueron encontrados otros dos hombres lesionados; uno de ellos falleció más tarde en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y localizar a los responsables.