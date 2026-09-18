Mijes lleva su “Antitour” a Nuevo León para señalar problemas y buscar soluciones

De la mano de los vecinos, Andrés Mijes recorrió distintos puntos de Nuevo León para evidenciar la realidad de “Samuelandia” y los resultados que ha dejado a su paso el “modo no”, así como la forma en que llega a afectar la calidad de vida de las familias.

Durante el “Antitour”, Mijes explicó que no se trata de recorrer Nuevo León para mostrar algo fantástico o bonito, sino de visibilizar aquello que aqueja diariamente a la ciudadanía y, sobre todo, buscar soluciones reales.

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“El Antitour es Samuelandia sin maquillaje. No es para quejarnos de un Nuevo León que amamos. Es para encontrar cómo SÍ, cómo transformar, cómo estar a la altura de esta gran tierra”, señaló.

A su paso, el “Antitour” ha evidenciado desde obras inconclusas y fallas en servicios básicos, como el acceso al agua y fugas de aguas negras, hasta deficiencias en el transporte público y problemas de contaminación que afectan directamente a las familias de Nuevo León.

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Gracias a este novedoso recorrido, se ha dado voz a problemas que llevaban semanas sin ser resueltos. Tras ser evidenciados a través de las redes sociales, vecinos han señalado que las autoridades finalmente atendieron sus demandas.

Mijes añadió que el objetivo no es hacer críticas por hacerlas, sino señalar aquello que está mal para que pueda identificarse dónde es necesario intervenir.

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“No lo hacemos para quejarnos, sino porque amamos a Nuevo León”, afirmó.

También destacó que Nuevo León necesita entrar en “Modo Sí”, con una visión de transformación que permita que los resultados se reflejen en la vida cotidiana de las familias.

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En este sentido, señaló que esta visión debe caminar de la mano con la Transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del Plan México, una estrategia que busca fortalecer el desarrollo, la infraestructura y el bienestar del país, y en la que Nuevo León debe asumir un papel activo.

Mijes reiteró que el “Antitour” continuará para escuchar a los ciudadanos, exhibir las problemáticas que enfrentan y demostrar que, ante cada problema, debe existir voluntad para encontrar un “cómo sí”.