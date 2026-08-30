Sube a 26 el número de muertos por la vaguada monzónica en Hidalgo

Tres cuerpos localizados recientemente elevaron de 23 a 26 el número de personas fallecidas por la vaguada monzónica que afectó Hidalgo en octubre de 2025, mientras que cinco personas continúan sin ser localizadas.

El comisionado de Búsqueda de Personas de Hidalgo, José Francisco García Reyes, informó que de los nueve casos que inicialmente permanecían pendientes, cuatro ya fueron resueltos: tres corresponden a personas encontradas sin vida y una fue localizada con vida.

Con estos hallazgos, la cifra de personas cuyo paradero aún se desconoce se redujo a cinco.

Cuatro de ellas son originarias de Chapula y una de Tlacolula, comunidades del municipio de Tianguistengo.

El funcionario evitó revelar características como edad o sexo de las personas localizadas, al considerar que esta información podría revictimizar a sus familiares.

Las labores de búsqueda continúan en las zonas afectadas para tratar de ubicar a las cinco personas que permanecen desaparecidas, mientras el saldo de víctimas mortales del fenómeno meteorológico alcanza ya las 26.