VaqueRun reúne familias con deporte y música

Sombreros, pañoletas y atuendos vaqueros llenaron las calles de Culiacán durante la VaqueRun, “Al Ritmo de la Tambora”.

Familias, jóvenes, niñas y niños participaron en esta jornada que combinó ejercicio, deporte, recreación, música y diversión. El recorrido fue organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte.

La actividad comenzó el sábado a las 17:30 horas en el Parque Revolución. Los participantes avanzaron por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al Ágora del ISIC.

En este punto continuó la convivencia entre las familias y jóvenes que se sumaron a la temática vaquera.

El Ayuntamiento de Culiacán también respaldó la jornada mediante el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC) y el Instituto Municipal de la Juventud (IMJU).

El objetivo fue promover entre la población la práctica del ejercicio, el deporte y las actividades recreativas.

Música y diversión acompañaron el recorrido

La jornada estuvo acompañada por música en vivo de banda sinaloense, juegos mecánicos y distintas atracciones. Entre ellas destacó el toro mecánico, que puso a prueba la habilidad y entusiasmo de los participantes.

Además, botargas y personajes animaron la convivencia. Figuras inspiradas en Toy Story, así como vacas, caballos y otros personajes, convivieron con las familias. Con una amplia participación, VaqueRun convirtió calles y espacios públicos de Culiacán en escenarios para el deporte, la música y la convivencia familiar.

La temática vaquera permitió que personas de distintas edades disfrutaran de una tarde diferente y se sumaran a una actividad que promovió la recreación y la actividad física.