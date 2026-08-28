Fuerte lluvia provoca noche caótica en oriente de la CDMX

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes han generado graves afectaciones en distintas vialidades, sobre todo en la zona oriente de la Ciudad de México, como la calzada Ignacio Zaragoza, avenida Tláhuac y en otras vialidades en la alcaldía Iztapalapa.

La calzada Ignacio Zaragoza ha sido la más afectada por la fuerte precipitación. A la altura de La Concordia, con dirección a la autopista México-Puebla, donde el agua ha superado los 10 centímetros.

En ese sentido, automovilistas se quedaron varados, mientras que los transeúntes tuvieron que utilizar el camellón central para avanzar a sus destinos.

Foto: Especial

En cuanto a la Línea A del Metro de la Ciudad de México, ésta tuvo que suspender el servicio en el tramo de La Paz a Guelatao, por lo que solo opera de esta última hacia Pantitlán.

También en la zona oriente, se registraron encharcamientos sobre Javier Rojo Gómez, a la altura de Canal de Tezontle, con dirección al norte. En los límites de Coyoacán con Álvaro Obregón se han reportado anegaciones sobre Insurgentes Sur, a la altura de Portal San Ángel.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la capital, debido a posible presencia de granizo y precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.