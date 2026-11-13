Subasta de motocicletas de Ryan Wedding recauda casi 71 mdp

El gobierno federal recaudó casi 71 millones de pesos por la subasta de 57 de las 62 motocicletas de lujo que le fueron decomisadas al exatleta olímpico de snowboard canadiense Ryan James Wedding, conocido como El Chapo canadiense, así lo dio a conocer la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa.

"Son unas motocicletas de colección impresionantes tuvimos un gran aforo", señaló.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal destacó la gran participación de coleccionistas internacionales en la subasta de las motocicletas de colección, que pertenecían a Ryan James Wedding, quien fue acusado en 2025 de liderar una red internacional de tráfico de cocaína vinculada al cártel de Sinaloa, ordenar asesinatos de testigos, por lo que fue detenido en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde era requerido.

"Nos da mucho gusto porque participaron instancias y personajes del mundo de los deportes de todo de todo el mundo. Extranjeros que vinieron, coleccionistas muy muy especiales que incluso ayer dieron conferencias de prensa para cadenas internacionales donde mencionan que muchas de estas motocicletas van para museos en otras partes del mundo", resaltó.

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que las cinco motocicletas restantes que pertenecían al exatleta olímpico serán subastadas el próximo 27 de noviembre y precisó que el monto recaudado por la venta de 57 de ellas fue de 70 millones 911 mil 200 pesos.

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De alta gama, clásicas y competición, las motos de Wedding subastadas

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subastó un lote de 62 motocicletas de alta gama, clásicas y de competición, que le fueron decomisadas en diciembre de 2025 al exatleta olímpico Ryan James Wedding, y de las cuales se vendieron 57.

El lote incluía ejemplares fabricados entre la década de 1960 y el año 2020 de fabricantes emblemáticos como Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha y cuyos precios base de salida oscilaban entre los 21 mil 500 pesos y alcanzaban hasta los 2 millones 547 mil 200 pesos en las piezas de mayor valor histórico y deportivo.

Entre las piezas subastadas y que eran las más codiciadas del listado destacaban cuatro modelos de pista y campeonato mundial:

Ducati de pista (modelo 1971, serie 454774): Unidad deportiva clásica que sobresale por su estado de conservación, autenticidad y piezas originales.

Honda de pista ELF4-001 (modelo 1987): Considerada una de las máquinas más avanzadas en la historia del Mundial de 500cc (antecesor de MotoGP), célebre por su innovadora suspensión delantera y el basculante monobrazo Pro-Arm.

Ducati 996 Superbike (modelo 2001): Ejemplar de culto con chasis multitubular de acero, perteneciente a la estirpe con la que el piloto australiano Troy Bayliss conquistó el Campeonato Mundial de Superbikes ese mismo año.

Ducati Desmosedici GP8 (modelo 2008): Prototipo de competición desarrollado específicamente para disputar el Campeonato Mundial de MotoGP.

Con información de Andrés Mendoza