Stellantis lleva el poder ultra híbrido de Leapmotor a México

La oferta de los vehículos electrificados en el país suma una nueva propuesta. Con tecnología de rango extendido, conectividad y una apuesta por hacer más accesible la movilidad con nuevas energías, Leapmotor B10 llega al país como la carta de presentación de la marca, con el respaldo, experiencia e infraestructura de Stellantis y Mopar.

Durante el evento de lanzamiento, la compañía destacó que su introducción al territorio nacional forma parte de una estrategia que busca acercar este tipo de vehículos a más consumidores, pero también generar confianza alrededor de una tecnología que todavía propicia dudas para algunos compradores, particularmente en materia de servicio, refacciones y mantenimiento.

Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, señaló que la apuesta no se limita a incorporar un nuevo producto al mercado, sino a crear toda una experiencia alrededor del automóvil.

No es simplemente hablar de un coche más, no es hablar de una marca más; es crear experiencias, es conectar, es devolverle la diversión a esta industria”, afirmó.

En entrevista para Excélsior, destacó que el respaldo financiero, comercial y de posventa será parte fundamental para distinguir a Leapmotor de la competencia.

El gran diferenciador es ser parte de esta familia, con una financiera propia, una infraestructura de posventa y el respaldo industrial y comercial de Stellantis en México. Esa combinación va a marcar un contraste”, subrayó.

“Leapmotor está acompañada por la fuerza industrial, comercial y financiera que Stellantis ya tiene en el país”, Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México.

Tecnología para ir más lejos

Leapmotor B10 utiliza un sistema ultra híbrido de rango extendido en el que la propulsión corre a cargo de un motor eléctrico trasero de 215 caballos de fuerza, mientras que un motor de gasolina de 1.5 litros funciona como generador para producir electricidad y alimentar el sistema. Con este esquema, el modelo ofrece un rango total de hasta 990 km y una autonomía de 98 km en modo exclusivamente eléctrico.

El SUV cuenta con una distribución de peso 50:50 y un radio de giro de 5.25 metros. Al exterior incorpora iluminación LED y rines de aluminio de 18 pulgadas. Uno de sus elementos distintivos es el techo panorámico de cristal de 1.8 metros cuadrados, mientras que el acceso puede realizarse mediante una tarjeta NFC o desde la aplicación móvil.

Innovación a bordo

El equipamiento tecnológico busca facilitar la interacción con el vehículo, mejorar el entretenimiento y sumar herramientas de seguridad para distintas situaciones de manejo:

- Cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas.

- Pantalla central flotante de 14.6 pulgadas.

- Actualizaciones de software a distancia.

- Cargador inalámbrico para celulares.

- Sistema de audio de 12 bocinas.

- Detección de personas o animales de compañía dentro del vehículo. Activación del aire acondicionado y alerta ante esta situación.

- Siete bolsas de aire.

- 17 asistencias avanzadas de conducción.

- Detección de fatiga.

- Alerta para evitar la apertura de puertas ante otros usuarios.

- Asistencia durante distintas maniobras.

Tarjeta NFC o aplicación móvil: dos formas de acceder al vehículo.

Respaldo tras el volante

La llegada de Leapmotor no parte de cero en materia de posventa. La marca contará con el soporte de Mopar, la división de servicio y refacciones de Stellantis, que pondrá su infraestructura a disposición de los nuevos vehículos.

Jesús Rodríguez, Vicepresidente Comercial de Stellantis México, explicó que el objetivo es trasladar al nuevo producto un ecosistema que ya opera en el país para que permita atender las necesidades del usuario desde el momento en que adquiere el modelo.

La confianza del cliente no se construye nada más con un buen lanzamiento; se construye con la certeza de que si su vehículo tiene el requerimiento de una pieza, esta va a estar disponible, cerca y va a llegar a tiempo”, explicó.

Para sostener esa operación, Mopar cuenta con un Centro de Distribución de Partes de aproximadamente 45 mil metros cuadrados y una capacidad de envío de hasta 24 mil piezas diarias.

La atención también contempla soporte técnico especializado, atención las 24 horas, asistencia vial y una garantía de ocho años o 150 mil kilómetros para la batería.

Más allá de la autonomía y el equipamiento, Leapmotor B10 llega con la garantía de Mopar, con la que Stellantis busca que la relación con el usuario no termine en la entrega de las llaves, sino que se extienda a cada etapa de su experiencia con el SUV.