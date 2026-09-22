Pescadores de Playa Linda, Guerrero, resguardan embarcaciones ante paso del huracán Polo

Los pescadores de Playa Linda, Guerrero, tomaron medidas preventivas ante el avance del huracán Polo, retirando sus embarcaciones de la franja de arena y trasladándolas aproximadamente 200 metros tierra adentro para reducir el riesgo de daños por los efectos del fenómeno meteorológico.

La decisión se produjo mientras el ciclón alcanzaba la categoría 5 y las autoridades mantenían vigilancia sobre las condiciones del mar y los vientos frente a las costas del estado. Para los trabajadores de la zona, el resguardo de sus lanchas representa una medida necesaria para proteger las herramientas con las que sostienen a sus familias.

Artemio Domínguez, pescador de la Cooperativa Isla de Ixtapa, explicó a la agencia Quadratín Guerrero que el lunes por la tarde realizaron las maniobras para retirar 32 embarcaciones equipadas con motores fuera de borda.

Las embarcaciones son nuestras herramientas de trabajo y sustento de alrededor de 150 familias, solo de la cooperativa”, señaló el pescador al referirse a la importancia de proteger los equipos ante la llegada del temporal.

Las condiciones meteorológicas ya habían afectado la actividad pesquera antes de que Polo alcanzara su máxima categoría.

Domínguez relató que llevan casi una semana sin poder salir a pescar pez vela mar adentro, debido a los vientos fuertes, la lluvia y la escasez de carnada, un recurso indispensable para desarrollar esa actividad.

Es decir, las especies más pequeñas que sacan para la pesca del pez vela”, explicó al referirse a la falta de carnada.

La imposibilidad de navegar varias millas mar adentro ha obligado a los pescadores a modificar sus actividades para conseguir ingresos y mantener el sustento de sus hogares.

Pesca nocturna y ventas por kilo para enfrentar el temporal

Ante las dificultades para realizar la pesca habitual, los trabajadores han recurrido a la pesca nocturna con cuerda, principalmente en zonas cercanas a la costa.

Domínguez explicó que esta alternativa les permite capturar especies como cocinero, ojón y ronco, que posteriormente comercializan por kilo en los mercados o mediante entregas a domicilio.

La estrategia representa una forma de mantener parcialmente sus ingresos, aunque las condiciones climáticas y la falta de carnada han limitado las posibilidades de trabajo.

El pescador señaló que esperan que el huracán Polo no genere vientos capaces de provocar daños importantes en las embarcaciones que han resguardado.

También explicó que permanecerán cerca de las lanchas para responder ante cualquier situación y colaborar entre ellos en caso de que sea necesario proteger los equipos.

Esperamos que el huracán Polo no llegue con vientos que puedan causar destrozos en nuestras embarcaciones”, comentó.

Autoridades prevén olas de hasta cinco metros en Guerrero

El fenómeno meteorológico alcanzó la categoría 5 durante la mañana de este martes, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de su evolución y de las condiciones atmosféricas.

De acuerdo con el reporte proporcionado, a las 6:00 horas el centro de Polo se localizó aproximadamente a 325 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Las condiciones previstas incrementan la atención sobre las actividades marítimas, particularmente en zonas donde los pescadores dependen de embarcaciones pequeñas para desarrollar sus labores cotidianas.