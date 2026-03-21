SportyBet llega a México con alianza estratégica junto a Cancún FC

Como parte de SportyGroup — uno de los ecosistemas de apuestas y gaming más relevantes a nivel internacional—, SportyBet combina su alcance global con una fuerte conexión local, impulsada por su embajador oficial, el legendario entrenador portugués José Mourinho, una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol, quien refuerza el compromiso de la marca de acercar la pasión del deporte a los aficionados mexicanos.

La colaboración va más allá de la visibilidad de marca y se enfoca en la creación de experiencias reales para los aficionados. Con este acuerdo, SportyBet busca apoyar al fútbol mexicano mediante una propuesta que combine innovación digital y activaciones presenciales.

La alianza cobrará vida en el estadio con espacios exclusivos para aficionados como el Tourist Lounge – Pool Box y The Sporty Corner, zonas diseñadas para ofrecer experiencias prémium, activaciones interactivas y una conexión más cercana entre los aficionados y el partido.

Además, la inclusión de Cancún FC dentro de SportyBet fortalecerá una relación auténtica entre club, marca y afición. Ambas partes también contemplan el desarrollo de contenido especial, incluyendo la posibilidad de producir un documental que capture la esencia de esta colaboración.

"México es un mercado clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento internacional y representa uno de los mercados deportivos más dinámicos de América Latina. No llegamos únicamente con una plataforma, sino con una propuesta que combina tecnología, entretenimiento y experiencias reales para el aficionado. Nuestra alianza con Cancún FC nos permite ir más allá de la visibilidad tradicional y desarrollar activaciones en estadio, contenido especial y propuestas de valor, siempre con una visión de largo plazo y cercanía con la cultura futbolística mexicana", señaló Salvador Cuadros, Country Manager de SportyBet.

Dentro de las iniciativas contempladas se encuentran reconocimientos como el "Sporty Hero", otorgado al Jugador del Partido o del Mes, dinámicas especiales para encuentros de Cancún FC y experiencias que integran elementos de la cultura mexicana —como presentaciones de mariachi en día de partido— para enriquecer la atmósfera del estadio y celebrar la identidad local.

Con esta alianza, SportyBet y Cancún FC buscan redefinir la forma en que se vive el fútbol en el entorno local, integrando plataforma digital, contenido y experiencias en estadio para colocar al aficionado en el centro de la experiencia. Más que un patrocinio, se trata de una apuesta por construir comunidad y desarrollar una relación de largo plazo basada en innovación, cercanía y pasión por el juego.