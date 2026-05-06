Más de 40 mil personas participan en simulacros en Durango

Un total de 653 simulacros simultáneos se realizaron en 35 de los 39 municipios de Durango, donde participaron activamente alrededor de 40 mil 600 personas.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el ejercicio se desarrolló de manera simultánea con el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Explicó que este tipo de actividades permite activar brigadas internas, detectar áreas de mejora y fortalecer la coordinación entre corporaciones de emergencia, además de generar mayor conciencia entre la población sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo para proteger vidas.

Uno de los ejercicios representativos se llevó a cabo en el CBTIS 89, donde estudiantes, docentes y personal administrativo participaron en un simulacro de evacuación por incendio, con resultados positivos en los tiempos de respuesta y organización de las brigadas internas.