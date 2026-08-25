“Soy legislador, no adivino de rancho”: Monreal

“Yo soy legislador, no adivino de rancho”, aseveró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al rechazar que la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al gobierno de Sinaloa haya sido producto de una instrucción o respaldo proveniente de Palenque, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No me presto a especulaciones”, agregó, al tiempo que insistió en que, se trató de una decisión “personalísima” la que llevó a Rocha Moya a retornar al gobierno, el pasado viernes, y apenas 33 horas después, volver a pedir licencia al Congreso estatal, en esta ocasión, de forma permanente.

Asimismo, el coordinador de Morena en San Lázaro calificó como “meras especulaciones” las versiones que apuntan a una ruptura entre el expresidente y la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de la reincorporación de Rocha Moya al cargo.

No creo que desde Palenque haya venido una orden es simplemente especulación que, por cierto, muchos la han tomado así. Yo no lo haré porque creo que es muy distante y muy alejada de la realidad de esta opinión de lo que sucedió en el hecho mismo.”

Aseguró que el asunto lo deberá aclarar el propio gobernador con licencia.

Rubén Rocha en su momento, cuando ya esté más tranquilo, lo aclarará, pero yo atribuyo que fue un gesto y una decisión meditada por él, ejecutada por él y responsabilizada por él”, recalcó.

Del “no estás solo” al deslinde

Monreal reconoció que, tras la decisión de Rocha Moya de reincorporarse al gobierno estatal, Morena y la Presidencia de la República modificaron su postura frente al mandatario.

Explicó que el movimiento decidió respaldar las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y no acompañar una determinación que, reiteró, fue individual.

En el momento en que una persona, hombre o mujer, se deslinda del movimiento por sus actos, el movimiento también ejerce su actitud y su posición”, señaló.

De acuerdo con el líder parlamentario, Morena no funciona como un conjunto de grupos independientes, sino que debe actuar bajo principios comunes y en torno a las decisiones de quien reconoció como conductora del movimiento y de la nación.

Por ello, consideró que el pronunciamiento de Sheinbaum sobre el tema fue determinante.

Es muy fuerte un pronunciamiento de ella, un gesto, un tuit, un mensaje”, afirmó.

Advertencia a quienes aspiran a gobernar en 2027

Ricardo Monreal señaló que la crisis de gobernabilidad en Sinaloa, también deja un mensaje para quienes aspiran a competir por Morena, una de las gubernaturas en 2027.

Advirtió que quienes formen parte del proyecto de la llamada Cuarta Transformación deberán sujetarse a sus principios y que cualquier desviación puede provocar que pierdan el respaldo del movimiento.

Cualquier desviación, cualquier incumplimiento de los principios estará sometido a esto: a quedarse solos, sin el respaldo del movimiento”, sostuvo.

Las declaraciones de Monreal se dan, luego de que este martes Morena comenzó a definir a sus primeros coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027, proceso que perfila a quienes eventualmente competirán por distintas gubernaturas.

Nora Ruvalcaba, senadora con licencia por Morena, fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación en Aguascalientes por Morena y el Partido Verde. En Colima, Rosa María Bayardo fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación.

En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, fue designado coordinador de Defensa de la Transformación por Morena.

A ellos, Ricardo Monreal les envió el mensaje de que el respaldo político no es automático ni permanente.