Massiel y sus tres hijos cumplen 9 días desaparecidos

Nueve días han transcurrido desde la última vez que fueron vistos Massiel Mendoza García, de 38 años y sus tres hijos, quienes desaparecieron el pasado 27 de agosto en Tizayuca, Hidalgo.

La falta de información sobre su paradero mantiene la preocupación entre sus familiares, quienes continúan con las acciones de búsqueda y difusión de sus datos para tratar de obtener alguna pista que permita localizarlos.

Las personas buscadas son Massiel Mendoza García y Manelyk Regina González Mendoza, de 10 años; Saúl Yazareth González Mendoza, de cinco años y Fabrizio Emiliano Cervantes Mendoza, de 16 años.

Desde que se perdió contacto con ellos, familiares han solicitado el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda resultar útil en las investigaciones y contribuir a establecer su ubicación.

A nueve días de su desaparición, la incertidumbre permanece para sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de encontrar a Massiel y a sus tres hijos, por lo que piden no dejar de lado la búsqueda.