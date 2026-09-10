Guanajuato: Campesinos bloquean carreteras para exigir subsidios

Durante horas, integrantes de la Confederación Agropecuaria de México bloquearon cuatro diferentes puntos carreteros del centro de Guanajuato, ocasionando conflictos y molestias entre usuarios y conductores en general, generando afectaciones visibles en distintos puntos y complicando de manera considerable el tránsito.

Los campesinos exigen apoyos económicos, precios de garantía justos e incluso seguridad en las carreteras para transportar sus productos.

De esta forma, desde poco antes de las 11 de la mañana cruzaron camiones, camionetas y tractores en ambos carriles de la carretera federal 90, en el tramo Pénjamo-La Piedad, en las inmediaciones de las comunidades San Marcos y El Mármol con el entronque de la carretera La Herradura, exactamente en el mismo sitio que hace algunos meses.

Bloqueos provocan afectaciones en carreteras de Guanajuato

La carretera federal 90 que une a Irapuato con Abasolo también fue bloqueada, a la altura de los entronques de Pueblo Nuevo y Cuerámaro.

La carretera libre Irapuato-Salamanca fue cerrada en ambos sentidos.

Desesperados, decenas de conductores bajaron de la cinta asfáltica para meter sus vehículos al lodo de brechas que llevan al parque industrial, para de ahí volver a la capital fresera, ante las dificultades que generó el bloqueo.

El caos se apoderó de la carretera federal 45D León-Aguascalientes, a la altura de Plan de Ayala, al sur de la capital zapatera, en donde los campiranos también cerraron la vialidad.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó después que los bloqueos carreteros realizados por productores de maíz comenzaron a ser liberados y se sigue un pliego petitorio con la federación.

Jiménez Lona señaló que durante el mediodía se llevó a cabo una reunión con los productores en el Centro de Gobierno de Irapuato, donde entregaron un pliego petitorio que será enviado a la Secretaría federal correspondiente.

Gobierno mantiene diálogo con productores de maíz

Aclaró que, más que un incumplimiento de la Federación, existe incertidumbre entre los campesinos respecto al precio que tendrá el grano, por lo que el gobierno del estado continuará como facilitador del diálogo.

Agregó que existe el compromiso del gobierno federal de que primero se comercialice el maíz producido en Guanajuato antes de permitir la importación de grano extranjero.

Ante la posibilidad de nuevos bloqueos, Jiménez Lona afirmó que el diálogo con los productores permanecerá abierto y que el gobierno estatal buscará que las manifestaciones no afecten a terceros.

*mcam