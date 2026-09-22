Así son quienes cometen los delitos en nuestro país; sólo 8.4%, realizados por mujeres

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Comprender las acciones de la delincuencia es fundamental para la elaboración de políticas de seguridad pertinentes y eficaces. En ese sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, presentada recientemente por el Inegi proporciona información muy relevante para determinar la mecánica general de quienes cometen los delitos en el territorio nacional.

De acuerdo con el Inegi, en el 2025 se contabilizaron 23 millones de personas de 18 años y más, víctimas de algún delito. Entre ellas, en 18.2 millones de casos, la víctima estuvo presente en el momento en que se cometió el ilícito. En prácticamente 10 millones de casos, la víctima pudo identificar que se trataba de una sola persona cometiendo el delito; en 4.25 millones de casos, se identificó que eran dos personas; mientras que en 2.8 millones de casos la víctima pudo identificar a tres o más delincuentes.

México social

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Esa configuración cambia de acuerdo con el tipo de delito de que se trate. Por ejemplo, en el robo total de vehículo, de los 110,182 casos reportados, en 43.4% se identificó que eran tres delincuentes o más; en 38.2% se identificó a dos; mientras que en 17.2% se identificó que el atacante actuó solo.

En el caso del robo a casa habitación, en 60.4% de los casos se identificó a un solo individuo cometiendo el delito; en 23.3% dos; y en 14% de los casos, tres o más sujetos.

Por su parte, en la categoría de asalto o robo en calle o en transporte público, en 28% de los casos se identificó a un solo agresor; en 41.2% a dos sujetos; y en 18.8% de los delitos, a tres delincuentes o más.

En delitos como la extorsión, las amenazas y las lesiones, la mayoría de las víctimas reportan a un solo agresor; en efecto, en el caso de la extorsión, 67.8% se identifica como que actuó solo; en 12.7% de los casos se identifica a dos delincuentes y en 11.4% a tres o más. En el de las amenazas, el 60.9% identificó a un agresor; el 19.1% a dos; y 17.4% a tres o más; mientras que, en el caso de las lesiones, 82.6% de las víctimas identificaron a un solo agresor; 8.5% a dos; y 6.9% a tres o más.

Es interesante observar que sigue prevaleciendo una tendencia en la que se identifica que hay más hombres que mujeres participando en la comisión de delitos; en efecto, del total de los delitos donde hubo víctimas presentes, en 76.7% de los casos se identificó que el delincuente es hombre; en 8.4% de los casos quien cometió el ilícito fue una mujer, mientras que en 8.7% de los casos participaron mujeres y hombres, simultáneamente.

En los delitos de amenazas, lesiones y extorsiones es en los que se tiene una mayor participación de mujeres, mientras que el robo de vehículo reporta la menor participación de mujeres.

En lo relativo a la edad, en 14.5% de los delitos donde estuvo presente a la víctima, se pudo identificar que la persona que cometió el delito tenía 25 años o menos; en 27.3% de los casos se ubicó entre los 26 y los 35 años; en 31.9% de los casos se estimó en 36 años o más, mientras que en 9.6% de los casos se identificaron delincuentes de varias edades.