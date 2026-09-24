Asesinan a balazos a Humberto García Cruz, defensor comunitario en Oaxaca

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) denunció el homicidio del defensor comunitario Humberto García Cruz, ocurrido el pasado 21 de septiembre en el paraje denominado Pie de la Peña, Morelos, Itundujia, en la región Mixteca.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente de la organización civil informó que el ataque armado sucedió alrededor de las tres de la tarde, cuando la víctima recibió varios impactos de proyectil a un costado de su vehículo, mientras iba acompañado por su esposa, quien logró sobrevivir.

García Cruz, salió de su taller mecánico, ubicado en el centro de Santa Cruz Itundujia, se dirigió a su parcela abordo de su camioneta; sin embargo, al regresar de la faena, cuando se disponía a regresar sujetos desconocidos le dispararon a quemarropa.

En su momento, la víctima participó activamente con defensoras y defensores comunitarios denominado Tejiendo Brechas, impartiendo talleres y capacitación a grupos de base. "García Cruz, era una persona reconocida en la región por su compromiso comunitario", anotó el Cedhapi.

Acompañaba a quienes sufrían violaciones a sus derechos ante diversas instancias para que recibieran asesoría, y era recurrente su participación en el proceso formativo para defensoras y defensores comunitarios.

Por lo anterior, Santiago Reyes demandó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realice una investigación eficaz para dar con los responsables del homicidio del defensor comunitario Humberto García Cruz.

Además, solicitó que el organismo emita medidas de protección a la familia del defensor, y que se garanticen los derechos a la vida y al trabajo de los defensores de derechos humanos en Oaxaca.

En Veracruz asesinan coordinador regional del PAZ

Por Lourdes López

Guillermo Pamucé Yep, secretario de organización del nuevo partido PAZ, fue asesinado esta tarde, cuando llegaba al fraccionamiento Veleros, que se ubica en el malecón costero de este puerto.

Los primeros reportes hasta el momento indican que el ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Pamucé llegaba al lugar y fue interceptado por persona o personas armadas, quienes le dispararon presuntamente hasta en 10 ocasiones y posterior al ataque huyeron sin que aparentemente hubiera testigos cercanos.

La versión de quienes se encontraban cerca del sitio sólo indica que escucharon varias detonaciones y al buscar encontraron al hombre malherido. Unidades de emergencia llegaron al sitio, pero nada pudieron hacer por el político del PAZ, quien además era sobrino del dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares.

El fraccionamiento donde ocurrió el homicidio es de reciente creación y es un conjunto de viviendas que forman parte del programa Vivienda del Bienestar, que en este momento siguen en construcción.

El partido PAZ recibió el pasado 1 de julio su registro en Veracruz como partido político. Su dirigente estatal, Gonzalo Guízar, ha realizado recorridos a nivel estatal para presentar su plataforma política en la que habla de una propuesta de paz y de conciliación.

El asesinato ocurre en el contexto del inicio del proceso electoral federal y a unas semanas de que también arranque el estatal, para la renovación del Poder Legislativo.