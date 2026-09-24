Se salva de ser linchado, pero no de golpiza tras intentar robar en Tlaxcala

En Tlaxcala, un sujeto se salvó de ser linchado, pero no del severo escarmiento que habitantes del municipio de Papalotla le propinaron y que lo envió al hospital, luego de ser señalado de intentar ingresar a un domicilio para cometer un robo.

Los hechos se registraron la madrugada de este jueves en el municipio de Papalotla. Vecinos decidieron hacer justicia por propia mano al percatarse, alrededor de las 3 de la mañana, de que un sujeto intentó ingresar a un domicilio.

Una llamada fue la que alertó a las autoridades. En el reporte se indicaba que varios hombres querían ingresar a un domicilio por la fuerza. Cuando la policía municipal llegó al lugar, se encontró con que alrededor de 10 hombres golpeaban a un sujeto que ya estaba en el piso, sometido por la turba.

Por lo que la policía lo rescató y trasladó a la comandancia, en donde se percataron de que requería atención médica y fue trasladado al hospital de San Pablo del Monte, al área de urgencias, donde permanece custodiado por policías.

Los habitantes manifestaron estar hartos de la inseguridad y de la nula vigilancia por parte de la policía.