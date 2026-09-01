Sólo 34 de cada 100 alumnos que inician la primaria logran terminar la universidad

De cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria en México en el ciclo escolar 2008-2009, sólo 34 lograron concluir una licenciatura 16 años después, de acuerdo con el Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El propio reporte oficial muestra el descenso a lo largo de la trayectoria escolar: 81 de esos 100 estudiantes concluyeron la secundaria en 2016-2017; 59 terminaron el bachillerato en 2019-2020 y sólo 34 llegaron a concluir una licenciatura en 2024-2025.

El dato contrasta con el avance reportado en materia de cobertura. Para el ciclo 2025-2026, el Gobierno señala que la educación superior alcanzó una cobertura de 47.5 por ciento al incorporar a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

El informe reconoce que el modelo de tránsito escolar permite medir la capacidad del sistema para incorporar, retener y acompañar a los estudiantes hasta la conclusión de sus estudios de licenciatura.

La cifra revela que, pese a la expansión de la cobertura en los niveles posteriores a la educación básica, la conclusión de una carrera universitaria no se concreta en la mayoría de los casos.

El reporte precisa que el indicador considera tanto la modalidad escolarizada como la no escolarizada y advierte que los 87 estudiantes que ingresaron a educación media superior por cada 100 que iniciaron primaria no representan una inconsistencia, pues ese nivel también incorpora alumnos de generaciones anteriores.