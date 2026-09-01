Mujer se arroja de segundo piso para escapar de presunto abuso sexual

La mujer terminó con lesiones severas, después de arrojarse de casi tres metros de altura para evitar que los internos abusaran de ella.

El hecho fue reportado al número de emergencia 911. En la llamada indicaron que una mujer había caído accidentalmente de un segundo piso en las instalaciones del “Centro de Rehabilitación Jóvenes Tlaxcala A.C.”, ubicado en la calle Nicolás Bravo de la comunidad de Xaxala.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala valoraron a la mujer y le diagnosticaron un probable trauma raquimedular (lesión en la columna vertebral), por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Tlaxcala para su atención especializada.

Elementos de la Policía Municipal de Chiautempan y de la Policía Estatal resguardaron la zona e interrogaron a la víctima antes de su traslado. Especial

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Chiautempan y de la Policía Estatal. Durante un interrogatorio, la víctima, una mujer de 32 años, aseguró que la noche del lunes había sido agredida sexualmente por un grupo de internos, quienes este martes pretendían abusar nuevamente de ella.

El director del anexo aseguró desconocer los hechos que la joven denunció.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer este hecho.