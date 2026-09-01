PRI llama a “gran frente opositor” y MC descarta alianzas automáticas

En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura, este 1 de septiembre, PRI-Partido Verde y Movimiento Ciudadano exhibieron desde la tribuna de San Lázaro sus cartas rumbo a la próxima elección de 2027, en un año que se prevé marcado por la confrontación política.

El Revolucionario Institucional llamó a construir un bloque opositor; Movimiento Ciudadano adelantó que busca colocarse como una tercera vía electoral y el Partido Verde confirmó que continuará caminando junto a Morena, pero advirtió que no será un aliado pasivo.

Desde la tribuna, el PRI, en voz del senador y presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó un llamado directo y convocó a los partidos de oposición y a legisladores a cerrar filas en un solo frente, amplio y común.

“Los convoco y los llamamos a unirnos en un solo frente gran opositor, para que en una alianza para defender a México ganemos las elecciones y regresemos la paz, la armonía y la tranquilidad a nuestro país (…) Hoy más que nunca es cuando las oposiciones debemos sumarnos, es cuando las oposiciones debemos poner siempre a México por delante. No es de priistas, de panistas o de emecistas, ¡somos mexicanos antes que todo!”, afirmó desde la máxima tribuna.

Sostuvo que la apuesta de su partido es llegar a 2027 con una gran coalición partidaria y ciudadana para recuperar la mayoría en el Congreso de la Unión, y adelantó que la misma estrategia buscaría proyectarse hacia la elección presidencial de 2030.

Saben perfectamente que, en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no tengan duda, en el 2030, con el pueblo de México atrás, ¡les vamos a ganar la Presidencia de la República!”, arengó.

“Alito” llamó a tenerle fe al PRI, reconoció errores del pasado, “pero ya cambiamos”, dijo.

Sin embargo, Movimiento Ciudadano marcó distancia de cualquier lógica de alianzas automáticas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, el primero en fijar postura durante la sesión del Congreso General, sostuvo que el partido naranja busca convertirse en una alternativa propia para México, con una agenda centrada en el futuro y no en la confrontación.

“En Movimiento Ciudadano nos define lo que proponemos, tanto como lo que defendemos. Y estamos aquí para ofrecerle a México la mejor alternativa de país”, afirmó el senador emecista.

Colosio Riojas aseveró que frente a la polarización, MC ofrece unidad y que, ante un gobierno que “mira al pasado”, su partido apuesta por el futuro.

“México necesita recuperar la paz sin resignarse a vivir en la militarización”, sostuvo, al advertir que el país también requiere crecimiento económico, energías limpias, innovación y emprendimiento.

Desde el Partido Verde, su coordinador en San Lázaro, Carlos Puente Salas, refrendó la alianza con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó claro que su bancada no pretende ser un aliado pasivo.

“En el Verde nos sentimos muy orgullosos de ser sus aliados, señora presidenta, y de caminar junto a usted como la primera mujer presidenta de México (...). Usted sabe bien que el Verde no llega a pedir, el Verde llega a sumar. No venimos a ocupar espacios, venimos a jalar parejo, porque los retos no se resuelven solos, se llevan como causa a cuya atención debemos contribuir todos”, dijo.

“En el Verde nos sentimos muy orgullosos de ser sus aliados, señora presidenta, y de caminar junto a usted como la primera mujer presidenta de México (…) Usted sabe bien que el Verde no llega a pedir, el Verde llega a sumar. No venimos a ocupar espacios, venimos a jalar parejo, porque los retos no se resuelven solos, se llevan como causa a cuya atención debemos contribuir todos”, agregó.

Puente Salas destacó que el Verde obtuvo cinco millones de votos en la pasada elección y que éstos fueron determinantes para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.

“Señora presidenta, usted no llegó sola y tampoco camina sola. Son muchos los retos que faltan por enfrentar (…) pero esos retos no la encontrarán sola”, sostuvo.