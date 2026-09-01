Procesan a instructor de academia militarizada Doenitz, pero no por la muerte de Dafne

Un juez de control del Centro de Justicia Penal de Altamira, Tamaulipas, vinculó a proceso a Juan Jesús “N”, instructor y defensor jurídico de la academia militarizada Doenitz, acusado del delito de violación en agravio de un estudiante menor de edad.

La resolución se emitió la noche del 1 de septiembre, luego de que el imputado solicitara la duplicidad del término constitucional.

Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

La defensa de la víctima informó que aún disponen de tres días para apelar la decisión, ya que Juan Jesús “M” no fue vinculado por un segundo delito: trata de personas.

Sin embargo, señalaron que, al existir otra persona involucrada cuya situación jurídica sigue pendiente, esperarán los avances del caso antes de decidir si solicitan una revisión de ese señalamiento.

De acuerdo con la información difundida, la agresión sexual ocurrió este año, pero el caso permaneció en silencio hasta que la víctima se llenó de valor tras conocer el lamentable fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, joven que perdió la vida durante una novatada.

El caso es muy aparte a la situación donde se investiga también la muerte de Dafne.

De manera paralela, mientras se resolvía la situación legal del imputado, la madre de Danna Yanina “N” —estudiante detenida por el delito de omisión ante la muerte de Dafne— marchó pacíficamente cargando un ataúd con la leyenda “Justicia”.

Durante la protesta, exigió que se revise nuevamente el caso de su hija, al considerar que existieron diversas violaciones legales.

Mamá de Dafne denuncia amenazas de muerte

Por Magaly Monsiváis

A más de un mes de la muerte de Dafne Zapata, su madre, Alejandra Quintos, aseguró que además de buscar justicia por su hija, ahora enfrenta un escenario de amenazas de muerte, por lo que insistió en la importancia de que las familias y estudiantes denuncien cualquier situación de violencia y acudan a las autoridades.

El llamado de Alejandra se da luego del rosario realizado este sábado en memoria de Dafne, afuera de la Academia Doenitz, en Madero, Tamaulipas, lugar donde la joven perdió la vida.

Durante la actividad, familiares, ciudadanos y personas que han acompañado el caso se reunieron para recordar a la joven y mantener vigente la exigencia de justicia, de acuerdo a ABC Noticias.

La madre de Dafne destacó que las denuncias que han surgido posteriormente también son consecuencia de que estudiantes y exalumnos han comenzado a perder el miedo y a contar situaciones que presuntamente habrían vivido dentro de la institución.

La denuncia ciudadana es tan importante. ¿Se acuerdan que desde el día uno, día dos, día tres, que estuve afuera de la FENAM, exigiendo que denuncien? No tengan miedo”, expresó.

Alejandra consideró especialmente importante que sean los propios estudiantes quienes estén levantando la voz y acercándose a sus padres o tutores para buscar ayuda, señaló que, aunque algunos sean menores de edad, tienen derecho a expresar cuando algo está mal y a recibir acompañamiento para acudir ante las autoridades.

Estoy muy orgullosa, ¿sabes de quién? De los alumnos, de los alumnos y exalumnos, porque ellos son los valientes que se acercan a sus papás, a sus tutores y van a las instancias correspondientes a alzar la voz”, afirmó.

La madre de Dafne sostuvo que las recientes denuncias deben ser investigadas por las autoridades y que no basta únicamente con recibir una denuncia, pues cada señalamiento requiere un proceso de investigación para determinar responsabilidades.

En este contexto, Alejandra también hizo referencia a las amenazas que ha recibido y al riesgo que implica continuar hablando públicamente del caso, pero aseguró que esto no frenará su exigencia de justicia.

Mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de Dafne, Alejandra Quintos mantiene su postura de seguir alzando la voz y pide que cualquier persona que tenga información o haya vivido una situación de violencia acuda a las instancias correspondientes, para, el caso de su hija no solamente busca esclarecer lo ocurrido, sino también evitar que otras niñas, niños y adolescentes tengan que pasar por situaciones similares.