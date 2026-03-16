García Harfuch se reúne con el jefe de la DEA; dialogan sobre lucha contra el narcotráfico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión en Washington D.C. con el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la violencia transfronteriza.

El encuentro forma parte de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos para reforzar las estrategias de seguridad regional, particularmente en temas relacionados con el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas y la protección de comunidades en ambos lados de la frontera.

La reunión fue confirmada públicamente el 16 de marzo de 2026, cuando la DEA difundió en sus redes sociales una fotografía del encuentro y un mensaje en el que destacó los temas centrales del diálogo entre ambas autoridades.

Cooperación transfronteriza contra el narcotráfico

De acuerdo con la publicación de la DEA, el encuentro estuvo enfocado en fortalecer la colaboración transfronteriza en el combate al narcotráfico, así como en impulsar acciones coordinadas para construir comunidades más seguras tanto en México como en Estados Unidos.

La agencia estadounidense subrayó que el diálogo se centró en mecanismos de cooperación operativa e intercambio de información, herramientas consideradas clave para enfrentar las redes criminales que operan a nivel internacional.

El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó que la coordinación con las autoridades mexicanas es fundamental para combatir las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas.

Tras el encuentro, García Harfuch informó a través de sus redes sociales que asistió a la reunión en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad pública.

El funcionario mexicano explicó que durante la conversación se abordaron tres ejes principales de colaboración: el combate al narcotráfico, la reducción del tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y el fortalecimiento de acciones para disminuir los niveles de violencia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó además que el diálogo entre ambos países busca lograr detenciones relevantes de integrantes de organizaciones criminales y avanzar en estrategias conjuntas para debilitar sus estructuras.

Seguridad fronteriza como prioridad bilateral

La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos se ha convertido en uno de los ejes centrales de la relación bilateral, particularmente ante el impacto que el crimen organizado tiene en la región.

En este contexto, las autoridades de ambos países han reiterado la necesidad de coordinar esfuerzos para frenar el tráfico de drogas hacia el norte y el flujo ilegal de armas hacia el sur, dos fenómenos estrechamente vinculados con la violencia en la región.

El encuentro entre García Harfuch y el administrador de la DEA ocurre en un momento en el que los gobiernos de México y Estados Unidos buscan fortalecer los mecanismos de colaboración institucional, especialmente en materia de inteligencia, investigación criminal y operativos contra redes del narcotráfico.

Analistas en seguridad consideran que la reunión refleja la importancia de la coordinación entre las agencias de seguridad de ambos países, ya que muchas organizaciones criminales operan de manera transnacional.

La cooperación entre la DEA y las instituciones de seguridad mexicanas ha sido históricamente un componente clave en operativos contra el tráfico de drogas, la identificación de rutas de contrabando y el desmantelamiento de redes criminales.

El encuentro en Washington refuerza el mensaje de que México y Estados Unidos mantienen un compromiso conjunto para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a ambos países, con el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la estabilidad regional.

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