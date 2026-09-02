Maru Campos justifica su ausencia en informe de Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fijó su postura ante la controversia generada por su inasistencia al segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando los motivos que la llevaron a declinar la invitación. “Entiendo que fui la única Gobernadora que no asistió y eso ha generado especulaciones. Al respecto les digo que uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, puntualizó la mandataria estatal.

Campos aseguró que su decisión responde a la tensión política y a los señalamientos recientes provenientes del ámbito federal. “Después de las acusaciones que se han formulado en mi contra, después de la ofensiva que se emprendió por cumplir con mis responsabilidades de gobierno, no me pude sentir invitada por consideración”, sostuvo al explicar las razones de su ausencia en el acto oficial.

La titular del Ejecutivo estatal argumentó que no acudir al evento fue una medida para evitar momentos de tensión institucional durante la presentación del informe presidencial. “Y sí, efectivamente, en acto de prudencia, por consideración a la propia presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado. A muchos mi presencia iba a resultar incómoda”, afirmó la gobernadora.

En su posicionamiento, la mandataria chihuahuense criticó el ambiente político que prevalece en el país y defendió la investidura del cargo que ostenta frente a los ciudadanos de su entidad. “En los tiempos que corren de polarización que se siembra desde el poder, no podemos esperar actos auténticamente republicanos. Y yo no me represento a mí, sino a los chihuahuenses”, remarcó.

A pesar de la distancia marcada durante el evento institucional, Campos dejó abierta la puerta al trabajo coordinado entre la administración estatal y las autoridades nacionales. “Reitero siempre mi disposición de colaboración con el Gobierno Federal, por el bien de los chihuahuenses”, concluyó la gobernadora.