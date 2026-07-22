Sobrino mata a su tío durante discusión; le destroza el cráneo y las costillas

Un hombre de 53 años perdió la vida luego de haber sido presuntamente golpeado por su propio sobrino en una vivienda de la colonia Balcones de Santa Catarina, en Nuevo León, hecho que ya es investigado por las autoridades ministeriales desde el pasado viernes.

La víctima fue identificada como Juan Edgar Alvarado Martínez, mientras que el presunto responsable es José Luis Hernández Alvarado, de 33 años, quien es sobrino del fallecido y se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Muñiz, marcada con el número 1820, en Santa Catarina. Tras el ataque, el hombre fue trasladado para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud por casi una semana, Juan Edgar Alvarado Martínez murió el pasado viernes 17 de julio a consecuencia de las lesiones que presentaba. El fallecimiento fue reportado en la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecía internado, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Las indagatorias señalan que la víctima habría sido golpeada por su sobrino durante una discusión ocurrida al interior de la vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué originó el enfrentamiento entre ambos familiares.

El dictamen médico estableció que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, lesión que resultó fatal para el hombre de 53 años, además de que presentaba seis costillas rotas y la mandíbula dislocada.

Aunque el deceso fue notificado en el hospital, agentes ministeriales establecieron que la agresión ocurrió en el domicilio de la colonia Balcones de Santa Catarina, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudió al sitio para recabar indicios y entrevistas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron diversas diligencias en el inmueble, además de recabar testimonios de personas que se encontraban en la zona al momento de la agresión.

De manera preliminar, algunos testigos señalaron que observaron cuando el ahora fallecido fue atacado físicamente por su sobrino, versión que forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer si el presunto responsable ya ha sido detenido o si continúa siendo buscado por las corporaciones de seguridad.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión la secuencia de los hechos, el motivo del conflicto familiar y definir la situación jurídica del señalado como presunto responsable del homicidio.