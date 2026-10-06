SNTE pide reglas para el uso de IA en escuelas; ya la usa la mayoría de maestros y alumnos

La inteligencia artificial ya forma parte de las aulas mexicanas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió establecer reglas para su utilización en las escuelas, al reconocer que actualmente la mayoría de los maestros y alumnos en México utiliza herramientas de IA.

Durante la conmemoración del Día Mundial de las y los Docentes, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, sostuvo que el avance de esta tecnología obliga a desarrollar una normatividad que permita aprovecharla en favor de la educación, pero sin desplazar al docente del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Actualmente la mayoría de maestros y alumnos en México la utilizan”, afirmó el dirigente magisterial, quien señaló que, al mismo tiempo, persisten comunidades educativas excluidas del acceso a la tecnología, por lo que consideró urgente atender esa desigualdad.

Cepeda Salas planteó que los cambios tecnológicos deben estar acompañados por el fortalecimiento de la profesión docente y llamó a preparar a las maestras y los maestros para utilizar la IA como una herramienta que contribuya a mejorar su trabajo y el aprendizaje de los estudiantes.

“Estamos convencidos de que la relación maestro-alumno es insustituible en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, sostuvo.

El planteamiento del SNTE ocurre en medio de la rápida incorporación de herramientas de inteligencia artificial en actividades educativas, desde la elaboración de materiales y tareas hasta procesos de aprendizaje y evaluación, lo que ha abierto el debate sobre los límites y las reglas que deben aplicarse en las escuelas.

Docentes, dentro de las reglas

Durante el encuentro, el experto en inteligencia artificial aplicada a la educación Armand Doucet sostuvo que la respuesta frente a la expansión de esta tecnología no debe ser el pánico, sino la construcción de reglas con participación de quienes están directamente involucrados en la enseñanza.

El especialista presentó los resultados de la investigación La enseñanza, la inteligencia artificial y el fundamento humano de la educación: el futuro que hay que defender, realizada en colaboración con la Internacional de la Educación.

Estudiantes y maestros se apoyan con la IA. Foto: Cuartoscuro.

Doucet destacó que los docentes deben participar desde el inicio en la definición de las reglas y mantenerse involucrados tanto durante la implementación de la IA como en la evaluación de sus efectos sobre el sistema educativo y las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes.

Propuso incluso avanzar hacia un estándar internacional para el uso de inteligencia artificial en educación, construido con la participación de gobiernos, sindicatos, docentes, investigadores, sociedad civil y la industria.

Advirtió que la incorporación de estas herramientas no debe provocar que los fundamentos de la educación queden obsoletos.

Frente a la IA, dijo, la escuela debe preservar cuatro dimensiones: enseñar a conocer, para proteger la soberanía cognitiva; enseñar a hacer, para mantener el aprendizaje visible y con propósito; enseñar a ser, para defender el desarrollo personal, y enseñar a convivir, para preservar las condiciones cívicas.

En el mismo encuentro, Clint Johnston, presidente de la Federación Canadiense de Maestros, sostuvo que la inteligencia artificial impactará en todos los trabajadores de la educación, pero particularmente en los docentes y en la vida de los estudiantes.

Afirmó que la educación sigue siendo una tarea esencialmente humana y que una máquina, incluso con capacidades avanzadas, no puede sustituir la labor del educador.

Presupuesto y condiciones laborales

Además de abordar el avance de la inteligencia artificial, Cepeda Salas informó que el SNTE revisará la propuesta de Presupuesto de Egresos para educación presentada por el Ejecutivo federal, particularmente los recursos destinados a las condiciones de la profesión docente.

El dirigente sindical señaló que el sindicato participará en las Cámaras legislativas para argumentar y fundamentar las demandas de las y los trabajadores de la educación.