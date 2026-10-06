Ordenan búsqueda inmediata de los ocho campesinos secuestrados en Guerrero

Ante un juicio de amparo, promovido por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el Juzgado Noveno de Distrito con cabecera en Iguala, Guerrero, concedió el amparo indirecto 412/2016 y ordenó a las autoridades la búsqueda “inmediata” de las ocho personas secuestradas en el ejido El Balcón.

Bajo la presunción de vida, el juzgado ordenó la búsqueda y continuar hasta determinar con certeza su suerte y paradero de las ocho personas, aunque el menor de 12 años, identificado como Jordi Alberto, ya fue puesto en libertad.

La resolución ordena la búsqueda en campo, partiendo de las comunidades de La Lajita, el ejido El Balcón, ampliando los puntos de búsqueda conforme aparezcan indicios; además de que se deben de revisar instalaciones de la policía, militares, centros de detención, hospitales y otros lugares donde se pudieran encontrar las personas.

En el caso de los dos menores, Jordi Alberto, de 12 años (quien ya fue liberado), y Everardo de 17 años, se pide aplicar el Protocolo Adicional para la búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se instruye a las autoridades de los tres órdenes de gobierno requerir determinados informes de seguridad, movimientos bancarios y al servicio médico forense en los próximos 3 días, “para diligenciar los despachos judiciales” en un término de 24 horas.

Finalmente, advierten a las autoridades de multas y “posibles consecuencias penales” por no cumplir esta resolución.

Fueron secuestrados el 24 de septiembre

El pasado 24 de septiembre ocho personas fueron secuestradas en el ejido El Balcón, perteneciente al municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero; entre las personas privadas de la libertad estaban dos menores de edad, pero uno ya fue liberado.

Reportes de medios locales resaltan que Jordi Alberto, de 12 años de edad, fue liberado por los secuestradores con la intención de que llevara un mensaje a los pobladores en el que se les exigió que el control de su territorio pase a manos del crimen organizado para tener libre tránsito y explotar los bosques.

El viernes 2 de octubre, cientos de pobladores del ejido El Balcón marcharon en la cabecera municipal de Tecpan para exigir la localización, con vida, de sus compañeros; además, adelantaron que preparan una nueva movilización en la que participarán unas 150 comunidades y cabeceras municipales.