Skyred analiza el crecimiento del cableado estructurado en México, que duplicará su valor hacia 2034

México se perfila como un mercado en expansión para la infraestructura física de red. De acuerdo con IMARC Group, el mercado de cableado estructurado en el país alcanzó un valor de 381.1 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 766.7 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.83 por ciento entre 2026 y 2034. La firma atribuye este dinamismo a la expansión de los centros de datos y al uso creciente de sistemas que requieren una transmisión de información estable, como la telemedicina y el monitoreo remoto. En este contexto, integradores como Skyred fortalecen su oferta para empresas que modernizan o amplían sus instalaciones.

El crecimiento de los centros de datos es uno de los principales motores. La Asociación Mexicana de Data Centers (MexDC) estima que la inversión en construcción y equipamiento de estos complejos alcanzará 82,500 millones de dólares entre 2026 y 2031. Actualmente, el país cuenta con 279 megawatts de capacidad instalada, otros 205 megawatts en construcción y 1,730 megawatts anunciados. Querétaro concentra 72 por ciento de los proyectos, seguido de la Ciudad de México y su zona metropolitana, con 10 por ciento, y de Nuevo León, con 9 por ciento.

La demanda no se limita a los grandes centros de datos. Oficinas corporativas, plantas industriales, centros de distribución, hospitales y comercios dependen de la misma base física para conectar computadoras, telefonía IP, puntos WiFi, cámaras de videovigilancia y control de acceso. Cuando esa infraestructura se instala sin diseño ni pruebas, una falla interna puede confundirse con un problema del proveedor de internet y retrasar la operación durante una mudanza, una apertura o una ampliación.

La exigencia técnica también aumenta. En las redes empresariales, el cable categoría 6A puede soportar 10 Gigabit Ethernet en canales de hasta 100 metros cuando la instalación cumple con las especificaciones aplicables, mientras que la fibra óptica permite enlazar pisos, naves o edificios a mayor distancia. A ello se suma la necesidad de certificar cada enlace con base en normas como ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801, y de contar con planos, etiquetado y memoria técnica que permitan ubicar fallas con rapidez.

Frente a este panorama, Skyred, integrador de telecomunicaciones y seguridad electrónica con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, reafirma su enfoque en proyectos de cableado estructurado en cobre categoría 6A y fibra óptica que incluyen levantamiento de sitio, instalación, certificación, planos, etiquetado y documentación técnica. La compañía integra, además, cuartos de equipos, CCTV, control de acceso y sistemas de energía como UPS y PDU dentro de un mismo proyecto.

"El crecimiento del mercado confirma que las empresas necesitan redes que puedan probarse y documentarse, no solo puntos que den conexión. Una infraestructura certificada desde el inicio reduce retrabajos y permite crecer sin rehacer la instalación", señaló la compañía, que continúa ampliando su atención a empresas que planean mudanzas, aperturas, remodelaciones o crecimiento de sus instalaciones.