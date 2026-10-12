México y Perú retoman relaciones diplomáticas tras casi cuatro años de crisis

Luego de casi cuatro años de crisis diplomática, México restablece relaciones con Perú al nombrar a su nueva embajadora Lydia Antonio de la Garza, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano y hasta hoy se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de la Cancillería.

El nombramiento como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de nuestro país ante la República del Perú, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviado al Senado de la República para seguir el cauce legislativo conducente.

Lydia Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

De acuerdo con la Cancillería, la trayectoria en el servicio público de la ministra abarca más de 25 años dedicados a la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales.

Ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en la SRE y en la Secretaría de Economía; en esta última, supervisó la operación de los acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y lideró las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del TMEC.

La SRE reitera la plena disposición del Gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República del Perú, en beneficio de la prosperidad compartida de ambos pueblos y en favor de la integración de América Latina”

Cabe recordar que a finales de 2022, el gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México y expulsó el 20 de diciembre de ese año a su embajador Pablo Monroy por haber recibido en asilo a familiares del ex presidente Pedro Castillo, acusado de autogolpe de Estado.

Al frente de la representación diplomática quedó Karla Tatiana Ornelas Loera, jefa de Cancilleria, quien también fue conminada a salir del país andino tres años después, el 11 de noviembre de 2025, tras recibir en la residencia oficial a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, que hoy se encuentra en México y quien es acusada por las autoridades peruanas de apoyar en el auto golpe de estado al ex presidente Castillo.

Está crisis diplomática ahondó una semana antes, el 6 de noviembre luego de que el el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum acusando de intervención en los asuntos internos de este país, señalamiento que rechazó el gobierno mexicano.

Con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia, ambos gobiernos reconocieron que buscarían regularizar sus relaciones diplomáticas y un primer paso lo dio Perú al otorgar el salvoconducto para que pudiera viajar a México, Betssy Chávez el pasado 7 de agosto bajo la protección de asilo diplomático.