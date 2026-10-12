Gabinete de Seguridad detiene a 22 sospechosos y asegura 35 armas en 12 estados

El Gabinete de Seguridad detuvo a 22 personas presuntamente responsables de diversos delitos y aseguró 35 armas de fuego, 25 largas y 10 cortas, durante operativos realizados el fin de semana en 12 entidades del país.

De acuerdo con el reporte de resultados correspondiente al periodo del viernes 9 al domingo 11 de octubre, las acciones incluyeron detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas y equipo táctico en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Entre los objetos decomisados se encuentran 788 cartuchos de diversos calibres, 119 cargadores, 64 artefactos explosivos improvisados y seis minas terrestres. También fueron asegurados 25 chalecos tácticos, 44 placas balísticas y 16 uniformes tácticos.

En los operativos, las autoridades decomisaron 48 drones, 64 baterías para estos dispositivos, un lote de accesorios, 44 rollos de cable de fibra óptica y un recipiente con ponchallantas.

Decomisan más de una tonelada de cocaína

Como parte de las acciones contra el narcotráfico, el personal de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad aseguró una tonelada con 291 kilogramos de cocaína, además de 175 dosis de esta sustancia.

En Sinaloa, durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Culiacán, se decomisaron 96 mil 606 kilogramos de ácido tartárico, cinco mil litros de bencilo, tres mil 700 litros de cloruro, la misma cantidad de etanol y dos mil litros de sosa cáustica.

Asimismo, las autoridades aseguraron tres kilogramos de metanfetamina, 660 dosis de esta droga y 11 paquetes de cristal.

En materia de erradicación de cultivos ilícitos, fueron destruidos cinco plantíos de mariguana, con un total reportado de 116 mil plantas. También se decomisaron 15 paquetes y 176 dosis individuales de esta hierba.

Aseguran vehículos y motocicletas

Los operativos también dejaron el aseguramiento de 38 vehículos, entre ellos uno blindado con reporte de robo en Estados Unidos y otro con blindaje artesanal. Además, fueron decomisados un tractor, dos remolques y ocho motocicletas.

Los resultados forman parte de las acciones coordinadas de las instituciones federales de seguridad para combatir los delitos, asegurar armamento y drogas, y desarticular infraestructura utilizada por grupos criminales en distintas regiones del país.